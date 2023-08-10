Politico: Байден намерен просить у Конгресса миллиарды долларов для помощи Киеву

Президент США Джо Байден в четверг планирует запросить у Конгресса новое финансирование военной помощи Украине на миллиарды долларов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Речь также пойдёт о выделении помощи Тайваню и о пополнении быстро истощающихся денежных средств для оказания помощи при стихийных бедствиях.