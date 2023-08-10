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10 августа, 01:48

Politico: Байден намерен просить у Конгресса миллиарды долларов для помощи Киеву

Президент США Джо Байден в четверг планирует запросить у Конгресса новое финансирование военной помощи Украине на миллиарды долларов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Речь также пойдёт о выделении помощи Тайваню и о пополнении быстро истощающихся денежных средств для оказания помощи при стихийных бедствиях.

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А ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что общий объём помощи Запада Украине превысил 160 миллиардов долларов. По его словам, количество переданных Киеву танков исчисляется сотнями, а бронемашин — тысячами.

Обложка ©

flickr.com / The White House

Лариса Сафронова
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