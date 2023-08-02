Украина хамит и проявляет агрессию по отношению к западным странам в ответ на предоставляемую помощь и оказываемую поддержку. Об этом пишет обозреватель Том Роган в статье Washington Examiner.

"Украина продолжает хамить Западу", — пишет он.

Автор материала задаётся вопросом, чем же обусловлена выбранная Киевом линия поведения. Не исключено, что подобными действиями украинские власти хотят получить максимальное количество эффективного оружия и финансовой помощи. При этом Роган уверен, что хамство и оскорбления вместо обыкновенной благодарности могут привести лишь к обратному.