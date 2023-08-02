Реакция Украины на поставки западного оружия удивила американского журналиста
Washington Examiner: Украина хамит Западу в ответ на помощь и поддержку
Украина хамит и проявляет агрессию по отношению к западным странам в ответ на предоставляемую помощь и оказываемую поддержку. Об этом пишет обозреватель Том Роган в статье Washington Examiner.
"Украина продолжает хамить Западу", — пишет он.
Автор материала задаётся вопросом, чем же обусловлена выбранная Киевом линия поведения. Не исключено, что подобными действиями украинские власти хотят получить максимальное количество эффективного оружия и финансовой помощи. При этом Роган уверен, что хамство и оскорбления вместо обыкновенной благодарности могут привести лишь к обратному.
По его мнению, верхушка Незалежной готова и дальше обострять дипломатические разногласия, совершенно не обращая внимания на поддержку союзных государств.
Ранее Лайф рассказывал, что Украина обиделась на Польшу после заявлений министра президентской канцелярии Марчина Пшидача о "неблагодарности Киева". В связи с этим в МИД Украины даже был вызван польский посол. При этом в офисе главы Незалежной заявления союзника сочли безосновательными. После этого уже МИД Польши вызвал на ковёр посла Украины. А премьер страны Моравецкий назвал шаг Киева недопустимым.
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