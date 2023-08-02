"Недопустимо": Действия Киева привели в ярость премьер-министра Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал недопустимым вызов посла в МИД Украины после слов министра президентской канцелярии республики Марчина Пшидача о неблагодарности Киева.

"В международной политике, в условиях продолжающегося противостояния и с учётом той огромной поддержки, которую Польша оказала Украине такие ошибки не должны происходить", — заявил Моравецкий в своём "Твиттере".

Премьер отметил, что польские власти всегда будут защищать безопасность страны, причём никогда интересы других государств не поднимутся над интересами республики.