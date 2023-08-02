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2 августа, 07:22

"Недопустимо": Действия Киева привели в ярость премьер-министра Польши

Премьер Польши Моравецкий назвал недопустимым вызов посла в МИД Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал недопустимым вызов посла в МИД Украины после слов министра президентской канцелярии республики Марчина Пшидача о неблагодарности Киева.

"В международной политике, в условиях продолжающегося противостояния и с учётом той огромной поддержки, которую Польша оказала Украине такие ошибки не должны происходить", — заявил Моравецкий в своём "Твиттере".

Премьер отметил, что польские власти всегда будут защищать безопасность страны, причём никогда интересы других государств не поднимутся над интересами республики.

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Как уже сообщал Лайф, ранее украинский МИД вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого после слов министра президентской канцелярии республики Марчина Пшидача. Он заявил, что Киев мог быть более благодарным за поддержку, оказанную Варшавой. При этом в Офисе глав Незалежной заявления союзника сочли безосновательными. После этого МИД Польши вызвал на ковёр посла Украины.

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ТАСС / AP / Michal Dyjuk

Николь Вербер
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