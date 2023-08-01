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1 августа, 13:44

Киев обиделся на Варшаву за слова о неблагодарности и вызвал польского посла в МИД

Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов министра о неблагодарности Киева

МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого после заявлений министра президентской канцелярии Марчина Пшидача о "неблагодарности Киева".

Как сообщает украинское внешнеполитическое ведомство, такие заявления "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми".

Поводом к такой реакции Киева стали слова Пшидача в интервью польским СМИ о том, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и Украине стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для неё за последнее время.

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Недовольство растёт и среди простых поляков: граждане страны стали намного хуже относиться к украинцам из-за проблем, которые спровоцировал наплыв беженцев. Об этом сообщила социолог Дорота Перетяткович.

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Wikipedia / DiscoverWithDima

Александра Вишнякова
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