Киев обиделся на Варшаву за слова о неблагодарности и вызвал польского посла в МИД
Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов министра о неблагодарности Киева
МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого после заявлений министра президентской канцелярии Марчина Пшидача о "неблагодарности Киева".
Как сообщает украинское внешнеполитическое ведомство, такие заявления "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми".
Поводом к такой реакции Киева стали слова Пшидача в интервью польским СМИ о том, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и Украине стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для неё за последнее время.
Недовольство растёт и среди простых поляков: граждане страны стали намного хуже относиться к украинцам из-за проблем, которые спровоцировал наплыв беженцев. Об этом сообщила социолог Дорота Перетяткович.
Wikipedia / DiscoverWithDima