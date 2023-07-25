"Возникли некоторые дрязги": Поляки раскрыли истинное отношение к украинским беженцам

Поляки стали намного хуже относиться к украинцам из-за проблем, которые спровоцировал наплыв беженцев. Об этом сообщила Newseria Business социолог Дорота Перетяткович.

Социолог подчеркнула, что поляки приняли украинцев "с распростёртыми объятиями", однако позднее всё изменилось. Большинство граждан Польши по прошествии времени убедилось в том, что местное правительство делает для беженцев с Украины больше, чем для своих граждан.

"После того как первая волна эйфории спала, между нашими народами возникли некоторые дрязги, в том числе связанные с определёнными событиями общей истории, причём эти разногласия усиливаются", — пояснила Перетяткович.

По её словам, поляки недовольны, что им приходится конкурировать с украинцами за рабочие места, занимать очередь в школу или детсад. Ситуацию усугубляет экономический кризис, наводнение рынка продуктами с Украины, а также проблема украинского зерна. Кроме того, фермеры обеспокоены ценами на фрукты и овощи.