Поляки испугались нашествия говорящих по-русски украинцев

Украинские беженцы, проживающие в Польше, начали вызывать тревогу у местных жителей из-за речи на исключительно русском языке. Как заявил президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка, поляки не понимают, почему граждане Украины за всю жизнь так и не выучили украинский язык.

В беседе с Guardian он рассказал, что организация получала "встревоженные" сигналы от поляков, желавших приютить беженцев и узнающих о том, что те говорят только по-русски. Он также сослался на данные весеннего опроса общественного мнения: выяснилось, что местные жители стали хуже относиться к "гостям".

"Ни у кого нет проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях. По прошествии некоторого времени многим людям было трудно понять, почему они не выучили ни украинский, ни польский языки", — добавил Скорка.