Припомнили Волынь: Польские болельщики вновь вывесили антиукраинские баннеры на матче
Wirtualna Polska: Футбольные фанаты принесли на игру антиукраинские баннеры
Футбольные фанаты в Польше принесли на игру антиукраинские баннеры. Обложка © Twitter / Polak
В Польше во время футбольного матча клуба "Шлёнск" из Вроцлава фанаты подняли антиукраинские баннеры, чем спровоцировали "громкий скандал", передаёт Wirtualna Polska.
На баннерах "красовались" надписи "Остановите украинизацию Польши", "Украинцы убивали детей на Волыни", "80 лет позорного молчания за Волынь". Были также транспаранты с нецензурными оскорблениями в адрес организаций украинских националистов и их лидера Степана Бандеры.
Авторы статьи возмутились тем, что такое стало возможным, и подчеркнули, что футбол — "не место для политических протестов", а сами лозунги вредят Украине, которая якобы защищает Европу от российских войск. Они также обратились к польской футбольной лиге с просьбой как можно скорее отреагировать на произошедшее.
Это не первый случай, когда "Шлёнск" демонстрирует антиукраинские баннеры. Подобное происходило и в феврале этого года в польском Вроцлаве, где во время футбольного матча между клубами "Шлёнск" и "Лех" появился антиукраинский баннер. Плакат с надписью "Это не наша война" и перечёркнутым трезубцем украинских националистов появился за воротами "Леха", игравшего в гостях, примерно спустя час после начала игры.