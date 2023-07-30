Припомнили Волынь: Польские болельщики вновь вывесили антиукраинские баннеры на матче

В Польше во время футбольного матча клуба "Шлёнск" из Вроцлава фанаты подняли антиукраинские баннеры, чем спровоцировали "громкий скандал", передаёт Wirtualna Polska.

На баннерах "красовались" надписи "Остановите украинизацию Польши", "Украинцы убивали детей на Волыни", "80 лет позорного молчания за Волынь". Были также транспаранты с нецензурными оскорблениями в адрес организаций украинских националистов и их лидера Степана Бандеры.



Авторы статьи возмутились тем, что такое стало возможным, и подчеркнули, что футбол — "не место для политических протестов", а сами лозунги вредят Украине, которая якобы защищает Европу от российских войск. Они также обратились к польской футбольной лиге с просьбой как можно скорее отреагировать на произошедшее.