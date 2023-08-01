Захарова сравнила отношения Польши и Украины с волком и овцой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила отношения Варшавы и Киева с волком и овцой, комментируя сегодняшний скандал с вызовом польского посла в МИД Украины.

"Знаете, это как волк, который говорит овце: "Ты бы начала ценить, что из всей отары я выбрал именно тебя на ужин. И тут овца, хоть и паршивая, стала догадываться, что это будет ужин не на двоих", — написала она в телеграм-канале.

По её словам, Киев смутно подозревает, что с помощью из Варшавы не всё ладно и западная часть Украины может "утонуть в дружеских объятиях Польши".