Послу Украины пришлось отдуваться в МИД Польши из-за спора о неблагодарности Киева
МИД Польши вызвал на ковёр посла Украины из-за заявлений Киева
Посол Украины в Польше Василий Зварич. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Василий Зварич
Украинского посла в Варшаве Василия Зварича вызвали в МИД Польши из-за заявлений Киева о том, что слова министра президентской канцелярии Марчина Пшидача насчёт неблагодарности Незалежной за помощь ложны и неприемлемы. Об этом сообщили в польском министерстве внешней политики.
"Министерство иностранных дел Польши сообщает, что в связи с заявлениями представителей украинских властей в штаб-квартиру МИД был приглашён посол Украины в Польше", — сказано в сообщении ведомства.
Напомним, ранее МИД Украины вызвал польского посла Бартоша Цихоцкого. Поводом к такой реакции Киева стали слова министра президентской канцелярии Польши Марчина Пшидача о том, что Киев мог бы быть более благодарным за поддержку Варшавы. А в Офисе президента Украины поспешили назвать безосновательными заявления союзника.