Регион

Уведомления отключены

1 августа, 17:30

Послу Украины пришлось отдуваться в МИД Польши из-за спора о неблагодарности Киева

МИД Польши вызвал на ковёр посла Украины из-за заявлений Киева

<p>Посол Украины в Польше Василий Зварич. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Василий Зварич</p>

Посол Украины в Польше Василий Зварич. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Василий Зварич

Украинского посла в Варшаве Василия Зварича вызвали в МИД Польши из-за заявлений Киева о том, что слова министра президентской канцелярии Марчина Пшидача насчёт неблагодарности Незалежной за помощь ложны и неприемлемы. Об этом сообщили в польском министерстве внешней политики.

"Министерство иностранных дел Польши сообщает, что в связи с заявлениями представителей украинских властей в штаб-квартиру МИД был приглашён посол Украины в Польше", сказано в сообщении ведомства.

Захарова сравнила отношения Польши и Украины с волком и овцой

Захарова сравнила отношения Польши и Украины с волком и овцой

Напомним, ранее МИД Украины вызвал польского посла Бартоша Цихоцкого. Поводом к такой реакции Киева стали слова министра президентской канцелярии Польши Марчина Пшидача о том, что Киев мог бы быть более благодарным за поддержку Варшавы. А в Офисе президента Украины поспешили назвать безосновательными заявления союзника.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров