Послу Украины пришлось отдуваться в МИД Польши из-за спора о неблагодарности Киева

Украинского посла в Варшаве Василия Зварича вызвали в МИД Польши из-за заявлений Киева о том, что слова министра президентской канцелярии Марчина Пшидача насчёт неблагодарности Незалежной за помощь ложны и неприемлемы. Об этом сообщили в польском министерстве внешней политики.

"Министерство иностранных дел Польши сообщает, что в связи с заявлениями представителей украинских властей в штаб-квартиру МИД был приглашён посол Украины в Польше", — сказано в сообщении ведомства.