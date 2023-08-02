"Вы застряли с нами": Байден поставил Зеленского на место одной фразой
AT: Байден указал Зеленскому на его место, сказав, что Украина "застряла" с США
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский на саммите НАТО. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Kay Nietfeld
Президент США Джо Байден публично осадил главу Незалежной Владимира Зеленского в ответ на недовольство последнего решением не приглашать Украину в НАТО во время саммита в Вильнюсе. Об этом сообщает The American Thinker.
Колумнист издания Александер Марковски приводит слова американского лидера о том, что Киев "застрял" с Соединёнными Штатами и Вашингтон "никуда от него не денется". Тем самым Байден, по его мнению, указал на безвыходное положение Украины.
"Говоря недипломатически, вы, недоумки, будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем вам оружие или пока у вас не кончатся расходные материалы... Вам некуда идти", — пояснил обозреватель.
По мнению Марковски, Украина вне альянса выгодна Западу. Это позволяет воевать с Россией чужими руками и не вступать в прямую конфронтацию с ядерной державой.
Напомним, участники саммита НАТО дали Украине обещание пригласить страну в Североатлантический альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены", а все союзники будут согласны с решением. При этом никто не обозначил каких-либо сроков. Между тем нынешний украинский президент Владимир Зеленский счёл результаты саммита НАТО "хорошими", однако не идеальными. До этого он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по членству Украины.