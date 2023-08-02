"Вы застряли с нами": Байден поставил Зеленского на место одной фразой

Президент США Джо Байден публично осадил главу Незалежной Владимира Зеленского в ответ на недовольство последнего решением не приглашать Украину в НАТО во время саммита в Вильнюсе. Об этом сообщает The American Thinker.

Колумнист издания Александер Марковски приводит слова американского лидера о том, что Киев "застрял" с Соединёнными Штатами и Вашингтон "никуда от него не денется". Тем самым Байден, по его мнению, указал на безвыходное положение Украины.

"Говоря недипломатически, вы, недоумки, будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем вам оружие или пока у вас не кончатся расходные материалы... Вам некуда идти", — пояснил обозреватель.