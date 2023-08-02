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1 августа, 21:32

"Вы застряли с нами": Байден поставил Зеленского на место одной фразой

AT: Байден указал Зеленскому на его место, сказав, что Украина "застряла" с США

<p>Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский на саммите НАТО. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Kay Nietfeld</p>

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский на саммите НАТО. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Kay Nietfeld

Президент США Джо Байден публично осадил главу Незалежной Владимира Зеленского в ответ на недовольство последнего решением не приглашать Украину в НАТО во время саммита в Вильнюсе. Об этом сообщает The American Thinker.

Колумнист издания Александер Марковски приводит слова американского лидера о том, что Киев "застрял" с Соединёнными Штатами и Вашингтон "никуда от него не денется". Тем самым Байден, по его мнению, указал на безвыходное положение Украины.

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"Говоря недипломатически, вы, недоумки, будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем вам оружие или пока у вас не кончатся расходные материалы... Вам некуда идти", — пояснил обозреватель.

По мнению Марковски, Украина вне альянса выгодна Западу. Это позволяет воевать с Россией чужими руками и не вступать в прямую конфронтацию с ядерной державой.

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Напомним, участники саммита НАТО дали Украине обещание пригласить страну в Североатлантический альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены", а все союзники будут согласны с решением. При этом никто не обозначил каких-либо сроков. Между тем нынешний украинский президент Владимир Зеленский счёл результаты саммита НАТО "хорошими", однако не идеальными. До этого он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по членству Украины.

Лариса Сафронова
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