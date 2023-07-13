Не оправдали доверие: Политолог заявил о "настоящем унижении" Украины на саммите НАТО

То, что сейчас происходит с Украиной, унизительно для неё. Такое мнение в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" выразил член Общественной палаты России, политолог Никита Данюк, говоря о саммите НАТО, который прошёл в литовском Вильнюсе с 11 по 12 июля. Так, он обратил внимание на ситуацию, когда президента Украины Владимира Зеленского обвинили в неблагодарности за западную поддержку.

Член ОП Данюк заявил, что происходящее с Украиной — настоящее унижение. Видео © VK / "Дайте сказать"

"Для Зеленского то, что сейчас происходит, и на самом деле для всей Украины, — это настоящее унижение. Если бы хоть какие-то успехи в контексте контрнаступления были бы, то такого тотального унижения Зеленского бы не было. Всё доверие, которое ему оказывали, он не оправдал, решил пойти ва-банк и начал прямо шантажировать тех, от которых зависит его жизнь. На самом деле зависит, в принципе, будущее государственность Украины", — отметил он.

Данюк добавил, что Запад на этом саммите показал железные нервы и продемонстрировал, что на уровне эмоций с ним таким Украине разговаривать нельзя.

"Либо ты с благодарностью покорно принимаешь всю ту помощь, которая есть, и более того, целуешь руку дающего. Ну и желательно, конечно, на коленях. Либо тебе показывают незавидную перспективу того, что будет и Зеленским, и с украинской государственностью. Поэтому Зеленский попытался разыграть эту карту шантажа. Я не поеду, если вы не дадите стопроцентные обещания и гарантии", — сказал Данюк.

Члена ОП напомнил, что "история про морковку", которая висит перед носом Украины в виде членства в ЕС и НАТО, тянется с 2008 года. По его мнению, с тех пор для Незалежной ничего не изменилось.

"Да, создана какая-то марионеточная структура под названием Совет Украина – НАТО. Но я напомню, в своё время был даже Совет Россия — НАТО. Россия в этом совете претендовала на вступление в НАТО? Нет! Там обсуждали какие-то вещи, проводились какие-то консультации, которые никак не влияли на натовскую политику. И то же самое будет с Украиной", — добавил Данюк.

Он подчеркнул: для того, чтобы продемонстрировать очередную помощь, Запад выдумал "мифическую историю" про то, что у Украины будет членство в этих организациях. Данюк заметил, что Зеленский не выдержал и психанул, так как понял, что Запад его "в очередной раз кинул".

"Одно дело, когда тебя кидает Запад, и это не сказывается на твоих перспективах политических. А другое дело, когда ты в воюющей стране, стране, которая фактически проводит геноцид собственного населения. Говоришь о том, что вы потерпите всё это. Зато в скором времени у вас будет прекрасное светлое будущее. Нас будет защищать НАТО, Запад с нами, будут европейские стандарты, европейские пенсии, социальные гарантии. А вместо этого опять же — фига", — сказал Данюк.

По его мнению, "эту фигу" Запад в кармане держал давно, однако Зеленский нащупал её только сейчас.

"Сам факт того, что это демонстративное унижение закончилось ещё большим унижением самого Зеленского, говорит о том, что для Запада Зеленский и вся Украина — это расходный материал. И Зеленский вот сейчас, выступая на последних, скажем так, мероприятиях натовского саммита, осознал [это]", — заключил Данюк.