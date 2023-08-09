НАТО, ЕС и их партнёры оказали Украине поддержку, общая сумма которой уже превысила 160 млрд долларов. При этом количество переданных Западом Киеву танков исчисляется сотнями, а бронемашин — тысячами. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания коллегии военного ведомства.

"Совокупный объём помощи государств НАТО, Евросоюза и их партнёров превысил 160 млрд долларов", — сообщил министр обороны России.

По его словам, Штаты продолжают наращивать ставки, требуя от своих соратников по политическому союзу поставлять Украине вооружение всё дальнобойнее и смертоноснее. В качестве примера он привёл передачу Киеву британских ракет большой дальности Storm Shadow в мае, а также находящийся в стадии подготовки процесс отправки ВСУ истребителей F-16.

За период с февраля 2022 года по настоящий момент Запад доставил в Незалежную сотни танков, больше чем четыре тысячи бронированных машин, более 1100 артиллерийских орудий, несколько десятков РСЗО и ЗРК, уточнил Шойгу. Министр подчеркнул, что такая военная поддержка абсолютно беспрецедентна, благодаря чему становится абсолютно очевидно, что Запад использует Украину в качестве посредника для ведения войны с Россией.