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Опубликовано 9 августа 2023, 10:26
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Шойгу рассказал о поставленном ВСУ западном оружии на $160 млрд

Шойгу: Общий объём помощи Запада Украине превысил 160 млрд долларов

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

НАТО, ЕС и их партнёры оказали Украине поддержку, общая сумма которой уже превысила 160 млрд долларов. При этом количество переданных Западом Киеву танков исчисляется сотнями, а бронемашин — тысячами. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания коллегии военного ведомства.

"Совокупный объём помощи государств НАТО, Евросоюза и их партнёров превысил 160 млрд долларов", — сообщил министр обороны России.

По его словам, Штаты продолжают наращивать ставки, требуя от своих соратников по политическому союзу поставлять Украине вооружение всё дальнобойнее и смертоноснее. В качестве примера он привёл передачу Киеву британских ракет большой дальности Storm Shadow в мае, а также находящийся в стадии подготовки процесс отправки ВСУ истребителей F-16.

За период с февраля 2022 года по настоящий момент Запад доставил в Незалежную сотни танков, больше чем четыре тысячи бронированных машин, более 1100 артиллерийских орудий, несколько десятков РСЗО и ЗРК, уточнил Шойгу. Министр подчеркнул, что такая военная поддержка абсолютно беспрецедентна, благодаря чему становится абсолютно очевидно, что Запад использует Украину в качестве посредника для ведения войны с Россией.

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Ранее Сергей Шойгу рассказал, что Польша планирует создать польско-украинское соединение для оккупации Западной Украины. При этом он обозначил угрозу, которую вызывает милитаризация Варшавы.

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Юрий Лысенко
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