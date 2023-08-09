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Регион
Опубликовано 9 августа 2023, 10:05
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Шойгу: Польша хочет создать соединение для оккупации Западной Украины

Польша планирует создать польско-украинское соединение для оккупации Западной Украины, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он указал на риски, связанные с милитаризацией Варшавы.

"Имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории", сказал он в ходе заседания коллегии Минобороны.

Глава оборонного ведомства добавил, что Польша превратилась в "главный инструмент антироссийской политики" США. Так, в Варшаве говорят о намерении создать "самую мощную армию на континенте", из-за чего уже начали масштабные закупки вооружения у Штатов, Великобритании и Южной Кореи. В них, указал министр, входят танки, артиллерийские системы, средства ПВО, ПРО и боевая авиация.

Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО
Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО

Также в ходе заседания Сергей Шойгу поручил нарастить группировку войск на западных границах России. Речь идёт о создании Ленинградского и Московского военных округов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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