Шойгу: Польша хочет создать соединение для оккупации Западной Украины

Польша планирует создать польско-украинское соединение для оккупации Западной Украины, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он указал на риски, связанные с милитаризацией Варшавы.

"Имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории", — сказал он в ходе заседания коллегии Минобороны.

Глава оборонного ведомства добавил, что Польша превратилась в "главный инструмент антироссийской политики" США. Так, в Варшаве говорят о намерении создать "самую мощную армию на континенте", из-за чего уже начали масштабные закупки вооружения у Штатов, Великобритании и Южной Кореи. В них, указал министр, входят танки, артиллерийские системы, средства ПВО, ПРО и боевая авиация.