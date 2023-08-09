Шойгу приказал нарастить группировку войск на западных границах России
Шойгу: Россия усилит группировки войск на западных границах
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил об усилении группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации на западных рубежах, где страна граничит с Эстонией, Латвией, Белоруссией и Украиной.
"Сегодня на заседании коллегии рассмотрим вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск ВС РФ на наших западных границах", — сказал министр в ходе заседания коллегии военного ведомства.
Ранее глава российского оборонного ведомства проверил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне специальной военной операции. В ходе визита Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта, командиров и офицеров штаба. Ему доложили об оперативной обстановке, характере действий противника, а также о выполнении боевых задач на тактических направлениях.
ТАСС / Вадим Савицкий