Шойгу приказал нарастить группировку войск на западных границах России

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил об усилении группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации на западных рубежах, где страна граничит с Эстонией, Латвией, Белоруссией и Украиной.

"Сегодня на заседании коллегии рассмотрим вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск ВС РФ на наших западных границах", — сказал министр в ходе заседания коллегии военного ведомства.