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9 августа, 09:59

Шойгу приказал нарастить группировку войск на западных границах России

Шойгу: Россия усилит группировки войск на западных границах

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил об усилении группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации на западных рубежах, где страна граничит с Эстонией, Латвией, Белоруссией и Украиной.

"Сегодня на заседании коллегии рассмотрим вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск ВС РФ на наших западных границах", — сказал министр в ходе заседания коллегии военного ведомства.

Шойгу и Мантуров обсудили гособоронзаказ в штабе объединённой группировки ВС РФ

Шойгу и Мантуров обсудили гособоронзаказ в штабе объединённой группировки ВС РФ

Ранее глава российского оборонного ведомства проверил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне специальной военной операции. В ходе визита Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта, командиров и офицеров штаба. Ему доложили об оперативной обстановке, характере действий противника, а также о выполнении боевых задач на тактических направлениях.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Николь Вербер
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