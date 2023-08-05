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Регион
Опубликовано 5 августа 2023, 06:25
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Шойгу и Мантуров обсудили гособоронзаказ в штабе объединённой группировки ВС РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров провели совещание в штабе объединённой группировки Вооружённых сил России и обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства обороны.

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров провели совещание в штабе объединённой группировки ВС РФ и обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа. Видео © Telegram / Минобороны

Судя по опубликованному Минобороны видео, в совещании также принимал участие начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Шойгу также вручил военным из группировки войск "Центр", выполняющим боевые задачи на Краснолиманском направлении, государственные награды (ордена Мужества и "За заслуги перед Отечеством", знаки отличия "Георгиевский крест", медали "За отвагу") и именное оружие (пистолеты Ярыгина).

Напомним, накануне сообщалось, что Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО. На командном пункте министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, командиров и офицеров штаба. Речь шла об оперативной обстановке, характере действий противника и в целом — о выполнении боевых задач на тактических направлениях.

Шойгу в Татарстане проверил выполнение гособоронзаказа
Шойгу в Татарстане проверил выполнение гособоронзаказа
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Telegram / Минобороны

Никита Никонов
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