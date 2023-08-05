Шойгу и Мантуров обсудили гособоронзаказ в штабе объединённой группировки ВС РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров провели совещание в штабе объединённой группировки Вооружённых сил России и обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства обороны.

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров провели совещание в штабе объединённой группировки ВС РФ и обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа. Видео © Telegram / Минобороны

Судя по опубликованному Минобороны видео, в совещании также принимал участие начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Шойгу также вручил военным из группировки войск "Центр", выполняющим боевые задачи на Краснолиманском направлении, государственные награды (ордена Мужества и "За заслуги перед Отечеством", знаки отличия "Георгиевский крест", медали "За отвагу") и именное оружие (пистолеты Ярыгина).