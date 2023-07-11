Шойгу в Татарстане проверил выполнение гособоронзаказа

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сегодня в Татарстане проверил, как на предприятиях республики выполняется гособоронзаказ. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым Шойгу побывал на "Ремдизеле". Это предприятие проводит капитальный ремонт, модернизацию вооружения и военной техники. Там министр осмотрел различные образцы бронетехники, специальный медицинский автомобиль "Линза", а также линию по модернизации МТЛБ.

"Сейчас всё идет по графику, что-то с опережением. Если возможность есть, надо увеличивать темпы", — отметил министр.

Также Шойгу и Минниханов посетили автозавод "КамАЗ", где выпускают грузовики, Казанский вертолётный завод, АО "Казанский оптико-механический завод", где выпускают наблюдательную оптику, приборы ночного видения, лазерные дальномеры и тепловизионные приборы.