Шойгу в Татарстане проверил выполнение гособоронзаказа
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сегодня в Татарстане проверил, как на предприятиях республики выполняется гособоронзаказ. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
Вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым Шойгу побывал на "Ремдизеле". Это предприятие проводит капитальный ремонт, модернизацию вооружения и военной техники. Там министр осмотрел различные образцы бронетехники, специальный медицинский автомобиль "Линза", а также линию по модернизации МТЛБ.
"Сейчас всё идет по графику, что-то с опережением. Если возможность есть, надо увеличивать темпы", — отметил министр.
Также Шойгу и Минниханов посетили автозавод "КамАЗ", где выпускают грузовики, Казанский вертолётный завод, АО "Казанский оптико-механический завод", где выпускают наблюдательную оптику, приборы ночного видения, лазерные дальномеры и тепловизионные приборы.
Как рассказывал Лайф, несколько дней назад Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий корпорации "Алмаз-Антей". Там выпускают ракеты для противовоздушных комплексов.
Минобороны РФ