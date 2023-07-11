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11 июля, 13:34

Шойгу в Татарстане проверил выполнение гособоронзаказа

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сегодня в Татарстане проверил, как на предприятиях республики выполняется гособоронзаказ. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым Шойгу побывал на "Ремдизеле". Это предприятие проводит капитальный ремонт, модернизацию вооружения и военной техники. Там министр осмотрел различные образцы бронетехники, специальный медицинский автомобиль "Линза", а также линию по модернизации МТЛБ.

"Сейчас всё идет по графику, что-то с опережением. Если возможность есть, надо увеличивать темпы", — отметил министр.

Также Шойгу и Минниханов посетили автозавод "КамАЗ", где выпускают грузовики, Казанский вертолётный завод, АО "Казанский оптико-механический завод", где выпускают наблюдательную оптику, приборы ночного видения, лазерные дальномеры и тепловизионные приборы.

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области

Как рассказывал Лайф, несколько дней назад Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий корпорации "Алмаз-Антей". Там выпускают ракеты для противовоздушных комплексов.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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