Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омской области по производству танков и тяжёлых огнемётных систем, где проверил выполнение государственного оборонного заказа, а также оценил подготовку техники к отправке в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Руководитель предприятия доложил, что за счёт оптимизации производственных мощностей за последние несколько месяцев объём выпускаемой продукции по всей номенклатуре увеличился в разы. Эффективные инженерные решения позволили повысить качество изготовления продукции и снизить временные показатели её производства. Также министру представили автоматическую линию по сборке гусеничных лент.

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области. Видео © Минобороны РФ

Шойгу обратил особое внимание на повышение защищённости экипажей и бронетехники при её подготовке к отправке в зону проведения спецоперации.

"Министр обороны РФ указал руководству предприятия на строгое соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа и поставил задачу продолжить расширение производственных мощностей по выпуску танков и тяжёлых огнемётных систем для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции", — сказано в записи МО РФ.

Также Шойгу проверил подготовку техники и вооружения к отправке в зону проведения СВО на арсеналах и базах резерва, дислоцированных на территории региона.