Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омской области по производству танков и тяжёлых огнемётных систем, где проверил выполнение государственного оборонного заказа, а также оценил подготовку техники к отправке в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
Руководитель предприятия доложил, что за счёт оптимизации производственных мощностей за последние несколько месяцев объём выпускаемой продукции по всей номенклатуре увеличился в разы. Эффективные инженерные решения позволили повысить качество изготовления продукции и снизить временные показатели её производства. Также министру представили автоматическую линию по сборке гусеничных лент.
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области. Видео © Минобороны РФ
Шойгу обратил особое внимание на повышение защищённости экипажей и бронетехники при её подготовке к отправке в зону проведения спецоперации.
"Министр обороны РФ указал руководству предприятия на строгое соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа и поставил задачу продолжить расширение производственных мощностей по выпуску танков и тяжёлых огнемётных систем для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции", — сказано в записи МО РФ.
Также Шойгу проверил подготовку техники и вооружения к отправке в зону проведения СВО на арсеналах и базах резерва, дислоцированных на территории региона.
А ранее Шойгу вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в ходе СВО. Так, медали "Золотая Звезда" был удостоен командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев. Кроме того, звезда Героя России была вручена командиру танка старшему сержанту Николаю Матреницкому.
Кадр видео Минобороны РФ