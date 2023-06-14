Шойгу проинспектировал новый объект системы контроля космоса ЗВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в Западный военный округ (ЗВО) проверил несение боевого дежурства на объекте контроля космического пространства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на объекте контроля космического пространства. Видео © Telegram / Минобороны России

"Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа", — говорится в сообщении.

Кроме того, министр проверил организацию боевого дежурства расчётами специализированной радиолокационной станции для обнаружения малоразмерных космических объектов. Шойгу доложили о технических и функциональных характеристиках, перспективах дальнейшего развития объекта, уникальных возможностях станции, в том числе по автоматическому поиску, обнаружению и контролю космических объектов небольшого размера в околоземном космическом пространстве.