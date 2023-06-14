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14 июня, 11:01

Шойгу проинспектировал новый объект системы контроля космоса ЗВО

<p>Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Западном военном округе. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mod_russia/27413" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Западном военном округе. Обложка © Telegram / Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в Западный военный округ (ЗВО) проверил несение боевого дежурства на объекте контроля космического пространства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на объекте контроля космического пространства. Видео © Telegram / Минобороны России

"Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа", — говорится в сообщении.

Кроме того, министр проверил организацию боевого дежурства расчётами специализированной радиолокационной станции для обнаружения малоразмерных космических объектов. Шойгу доложили о технических и функциональных характеристиках, перспективах дальнейшего развития объекта, уникальных возможностях станции, в том числе по автоматическому поиску, обнаружению и контролю космических объектов небольшого размера в околоземном космическом пространстве.

Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников на полигонах ЗВО

Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников на полигонах ЗВО

Ранее Шойгу посетил арсеналы и базы хранения Западного военного округа. В ходе поездки министр заявил о необходимости ускорить поставки всех видов военной техники в зону спецоперации, с помощью которой наши бойцы "эффективно поражают иностранную бронетехнику".

Николь Вербер
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