Шойгу: Необходимо ускорить поставки всех видов военной техники в зону спецоперации

Необходимо ускорить поставки всех видов военной техники в зону спецоперации, заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки и посещения арсеналов и баз хранения Западного военного округа.

Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в войска Западного военного округа и посетил арсеналы и базы хранения. Видео © Telegram / Минобороны России

"В ходе общения с представителями предприятия промышленности министр обороны РФ указал на необходимость ускорения поставки всех видов военной техники в зону СВО, с помощью которой российские военнослужащие эффективно поражают иностранную бронетехнику", — говорится в сообщении пресс-службы МО РФ.

Шойгу сообщил, что сегодня ВСУ предприняли попытку наступления, однако благодаря нашим бойцам она оказалась неудачной. За два часа первого боя российские военные уничтожили 30 танков и 10 БМП противника, отметил он, добавив, что сейчас нашим бойцам на передовой очень нужна дополнительная техника. Поэтому генерал потребовал сократить сроки приёма её и подготовки к отправке в подразделения Вооружённых сил Российской Федерации.

Как уточнила пресс-служба оборонного ведомства, начальник базы резерва ЗВО также доложил Шойгу о проведении мероприятий по сокращению сроков подготовки техники. По его словам, по отдельным видам работ в несколько раз получилось повысить оперативность. Министр также проверил организацию выполнения регламентного технического обслуживания, ремонта и снаряжения боеприпасов и обратил особое внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет подразделениям ВС РФ.