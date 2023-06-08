Шойгу: Необходимо ускорить поставки всех видов военной техники в зону спецоперации
Глава Минобороны Шойгу поручил ускорить поставки военной техники для бойцов СВО
Необходимо ускорить поставки всех видов военной техники в зону спецоперации, заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки и посещения арсеналов и баз хранения Западного военного округа.
Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в войска Западного военного округа и посетил арсеналы и базы хранения. Видео © Telegram / Минобороны России
"В ходе общения с представителями предприятия промышленности министр обороны РФ указал на необходимость ускорения поставки всех видов военной техники в зону СВО, с помощью которой российские военнослужащие эффективно поражают иностранную бронетехнику", — говорится в сообщении пресс-службы МО РФ.
Шойгу сообщил, что сегодня ВСУ предприняли попытку наступления, однако благодаря нашим бойцам она оказалась неудачной. За два часа первого боя российские военные уничтожили 30 танков и 10 БМП противника, отметил он, добавив, что сейчас нашим бойцам на передовой очень нужна дополнительная техника. Поэтому генерал потребовал сократить сроки приёма её и подготовки к отправке в подразделения Вооружённых сил Российской Федерации.
Как уточнила пресс-служба оборонного ведомства, начальник базы резерва ЗВО также доложил Шойгу о проведении мероприятий по сокращению сроков подготовки техники. По его словам, по отдельным видам работ в несколько раз получилось повысить оперативность. Министр также проверил организацию выполнения регламентного технического обслуживания, ремонта и снаряжения боеприпасов и обратил особое внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет подразделениям ВС РФ.
Напомним, сегодня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что украинские военные пытались прорвать оборону ВС России на Запорожском направлении, однако благодаря действиям наших бойцов противник был поражён. Вражеские потери составили 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава.
Telegram / Минобороны России