Шойгу посетил цеха, где делают ракеты для ПВО

Шойгу подчеркнул, что выпускаемая продукция является востребованной и показывает высокую эффективность в зоне спецоперации. Руководитель "Алмаз-Антея" Ян Новиков отметил, что корпорация значительно увеличила производство в рамках гособоронзаказа по всей номенклатуре продукции в этом году. По его словам, предприятие сдаёт её с опережением графика, а комплексы ПВО, в числе которых С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф", С-350 "Витязь", демонстрируют результативность в уничтожении воздушных целей противника. Генеральный директор добавил, что создание новых производственных мощностей позволит в два раза поднять возможности предприятия.