Шойгу посетил цеха, где делают ракеты для ПВО
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий "Алмаз-Антея"
Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий корпорации "Алмаз-Антей". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, опубликовав соответствующее видео.
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий "Алмаз-Антея". Видео © Telegram / Минобороны России
"Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны", — уточнили в министерстве.
Шойгу подчеркнул, что выпускаемая продукция является востребованной и показывает высокую эффективность в зоне спецоперации. Руководитель "Алмаз-Антея" Ян Новиков отметил, что корпорация значительно увеличила производство в рамках гособоронзаказа по всей номенклатуре продукции в этом году. По его словам, предприятие сдаёт её с опережением графика, а комплексы ПВО, в числе которых С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф", С-350 "Витязь", демонстрируют результативность в уничтожении воздушных целей противника. Генеральный директор добавил, что создание новых производственных мощностей позволит в два раза поднять возможности предприятия.
Ранее Лайф писал, что новейший российский дрон-камикадзе "Привет-82" прошёл апробацию Министерства обороны РФ. Его разрабатывали в конструкторском бюро "Око".
Telegram / Минобороны России