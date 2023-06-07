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7 июня, 10:28

Шойгу посетил цеха, где делают ракеты для ПВО

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий "Алмаз-Антея"

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий корпорации "Алмаз-Антей". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, опубликовав соответствующее видео.

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий "Алмаз-Антея". Видео © Telegram / Минобороны России

"Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны", — уточнили в министерстве.

Шойгу подчеркнул, что выпускаемая продукция является востребованной и показывает высокую эффективность в зоне спецоперации. Руководитель "Алмаз-Антея" Ян Новиков отметил, что корпорация значительно увеличила производство в рамках гособоронзаказа по всей номенклатуре продукции в этом году. По его словам, предприятие сдаёт её с опережением графика, а комплексы ПВО, в числе которых С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф", С-350 "Витязь", демонстрируют результативность в уничтожении воздушных целей противника. Генеральный директор добавил, что создание новых производственных мощностей позволит в два раза поднять возможности предприятия.

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Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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