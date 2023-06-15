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15 июня, 15:06

Шойгу: СВО позволила сравнить в деле российское и западное оружие

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что полученный в ходе спецоперации опыт помогает России в военно-техническом сотрудничестве с Алжиром, а также позволил сравнить в деле отечественное и западное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал про военно-техническое сотрудничество России с Алжиром. Видео © t.me / zvezdanews

"Военно-техническое сотрудничество в прошлом году достигло очень больших показателей в целом. А что касается Алжира, то всё больше и больше приходит понимание, что есть что с чем сравнивать по опыту специальной военной операции — наше оружие, западное оружие. Как наше, как западное работает", — сообщил Шойгу телеканалу "Звезда".

Также министр заметил, что сегодня коллеги из Алжира приехали с предложениями о дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества с Россией. Обе стороны уже обсудили эти вопросы, и у России есть чем поделиться в плане опыта применения вооружений, о которых шла речь.

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Напомним, что президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл с государственным визитом в Москву 13 июня и уже успел встретиться с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. 15 июня Теббун и Путин обсудили вопросы сотрудничества в различных областях, а также актуальные темы международной повестки дня.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Савицкий

Ирина Фальке
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