Путин принял в Кремле президента Алжира

В Кремле начались переговоры президента Владимира Путина с его коллегой из Алжира Абдельмаджидом Теббуном, который прибыл с государственным визитом в Москву 13 июня. Российский лидер в приветственном слове отметил, что отношения двух стран начали развиваться ещё в 50-х годах, и уже тогда они носили стратегический характер. А сегодня Алжир уже входит в тройку торговых партнёров России в Африке.

Лидеры поприветствовали друг друга рукопожатием и обменялись парой реплик, а оркестр исполнил государственные гимны двух стран. После этого Путин и Теббун вместе проследовали на переговоры в узком составе, за ними прошли делегации. Позднее состоятся переговоры в расширенном составе и подписание совместных документов. Лидеры также выступят с совместным заявлением.

"Обсуждаются вопросы развития стратегического российско-алжирского сотрудничества в различных областях, а также актуальные темы международной повестки дня, включая положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", — сообщила детали переговоров пресс-служба Кремля.

Ранее Абдельмаджид Теббун провёл встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.