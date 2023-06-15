Путин принял в Кремле президента Алжира
В Кремле проходят переговоры президента Путина с коллегой из Алжира Теббуном
Абдельмаджид Теббун и Владимир Путин перед началом переговоров. Фото © LIFE / Павел Баранов
В Кремле начались переговоры президента Владимира Путина с его коллегой из Алжира Абдельмаджидом Теббуном, который прибыл с государственным визитом в Москву 13 июня. Российский лидер в приветственном слове отметил, что отношения двух стран начали развиваться ещё в 50-х годах, и уже тогда они носили стратегический характер. А сегодня Алжир уже входит в тройку торговых партнёров России в Африке.
Лидеры поприветствовали друг друга рукопожатием и обменялись парой реплик, а оркестр исполнил государственные гимны двух стран. После этого Путин и Теббун вместе проследовали на переговоры в узком составе, за ними прошли делегации. Позднее состоятся переговоры в расширенном составе и подписание совместных документов. Лидеры также выступят с совместным заявлением.
"Обсуждаются вопросы развития стратегического российско-алжирского сотрудничества в различных областях, а также актуальные темы международной повестки дня, включая положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", — сообщила детали переговоров пресс-служба Кремля.
Ранее Абдельмаджид Теббун провёл встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
78-летний Теббун ранее занимал должность министра Алжира по жилищному строительству, в 2017 году был назначен на должность премьер-министра страны, а в 2019 году принял участие в президентских выборах, где одержал победу уже в 1-м туре, получив почти 5 млн голосов (58,15 %).