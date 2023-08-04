Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО. Видео © t.me / Минобороны России

На командном пункте министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, командиров и офицеров штаба по обстановке, характеру действий противника и выполнению ВС РФ боевых задач на тактических направлениях.

"Шойгу поблагодарил командование и личный состав группировки войск за ведение успешных наступательных действий на Краснолиманском направлении и овладение нашими войсками более выгодными позициями", — добавили в МО РФ.