Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пятницу, 4 августа, в пресс-службе Минобороны.
Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО. Видео © t.me / Минобороны России
На командном пункте министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, командиров и офицеров штаба. Речь шла по оперативной обстановке, характере действий противника, ну и в целом — о выполнении боевых задач на тактических направлениях.
"Шойгу поблагодарил командование и личный состав группировки войск за ведение успешных наступательных действий на Краснолиманском направлении и овладение нашими войсками более выгодными позициями", — добавили в МО РФ.
Лайф уже рассказывал, что Шойгу представил к награде экипаж танка, в одиночку разгромивший бронероту ВСУ. Сами военные, комментируя произошедшее боестолкновение, передали привет производителям "Леопардов".
А ранее бвший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о завершении контрнаступления Украины из-за неудач на фронте. По его словам, обещания, которые власти Украины давали относительно прорыва к Азовскому морю, разбились, столкнувшись с первой линией обороны РФ.
Кадр видео t.me / Минобороны России