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4 августа, 04:55

Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО. Видео © t.me / Минобороны России

На командном пункте министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, командиров и офицеров штаба по обстановке, характеру действий противника и выполнению ВС РФ боевых задач на тактических направлениях.

"Шойгу поблагодарил командование и личный состав группировки войск за ведение успешных наступательных действий на Краснолиманском направлении и овладение нашими войсками более выгодными позициями", — добавили в МО РФ.

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Также глава Минобороны обратил особое внимание на необходимость в ходе боевых действий нанесения эффективного упреждающего огневого поражения противнику при его выбивании с удерживаемых позиций, что должно обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих.

Ранее Лайф рассказывал, что Шойгу представил к награде экипаж танка, в одиночку разгромивший бронероту ВСУ. Сами военные, комментируя произошедшее боестолкновение, передали привет производителям "Леопардов".

Обложка ©

Кадр видео t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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