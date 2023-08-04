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Регион
Опубликовано 4 августа 2023, 04:55
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Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пятницу, 4 августа, в пресс-службе Минобороны.

Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО. Видео © t.me / Минобороны России

На командном пункте министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, командиров и офицеров штаба. Речь шла по оперативной обстановке, характере действий противника, ну и в целом — о выполнении боевых задач на тактических направлениях.

"Шойгу поблагодарил командование и личный состав группировки войск за ведение успешных наступательных действий на Краснолиманском направлении и овладение нашими войсками более выгодными позициями", — добавили в МО РФ.

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Шойгу поздравил десантников с Днём ВДВ и отметил их героизм в зоне СВО

Лайф уже рассказывал, что Шойгу представил к награде экипаж танка, в одиночку разгромивший бронероту ВСУ. Сами военные, комментируя произошедшее боестолкновение, передали привет производителям "Леопардов".

А ранее бвший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о завершении контрнаступления Украины из-за неудач на фронте. По его словам, обещания, которые власти Украины давали относительно прорыва к Азовскому морю, разбились, столкнувшись с первой линией обороны РФ.

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Кадр видео t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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