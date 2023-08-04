Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне СВО. Видео © t.me / Минобороны России
На командном пункте министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, командиров и офицеров штаба по обстановке, характеру действий противника и выполнению ВС РФ боевых задач на тактических направлениях.
"Шойгу поблагодарил командование и личный состав группировки войск за ведение успешных наступательных действий на Краснолиманском направлении и овладение нашими войсками более выгодными позициями", — добавили в МО РФ.
Также глава Минобороны обратил особое внимание на необходимость в ходе боевых действий нанесения эффективного упреждающего огневого поражения противнику при его выбивании с удерживаемых позиций, что должно обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих.
Ранее Лайф рассказывал, что Шойгу представил к награде экипаж танка, в одиночку разгромивший бронероту ВСУ. Сами военные, комментируя произошедшее боестолкновение, передали привет производителям "Леопардов".
Кадр видео t.me / Минобороны России