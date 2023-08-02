Шойгу поздравил десантников с Днём ВДВ и отметил их героизм в зоне СВО
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Днём Воздушно-десантных войск. Он подчеркнул, что воины крылатой пехоты всегда были образцом истинного патриотизма и верности воинской присяге, а сегодня, в ходе специальной военной операции, десантники проявляют беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку.
"Сегодня, как и прежде, военнослужащие Воздушно-десантных войск — настоящие профессионалы, искусно владеющие новейшими системами вооружения, способные действовать чётко и слаженно, решать самые сложные задачи в любых условиях обстановки. В ходе специальной военной операции личный состав Воздушно-десантных войск проявляет беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку", — отметил Шойгу.
Он также поблагодарил ветеранов ВДВ за безупречную самоотверженную службу и преданность десантному братству. Министр пожелал всем десантникам крепкого здоровья, стойкости духа и новых свершений во имя Отечества.
Сегодня, 2 августа 2023 года, по России "расплескается синева" — свой день отмечают бойцы и ветераны воздушно-десантных войск. Ранее десантников уже поздравил президент Владимир Путин, отметив, что многие поколения солдат и офицеров легендарной крылатой пехоты вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись нашей страны, а участвующие в СВО десантники продолжают эти патриотические традиции.
ТАСС / Антон Новодережкин