Шойгу поздравил десантников с Днём ВДВ и отметил их героизм в зоне СВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Днём Воздушно-десантных войск. Он подчеркнул, что воины крылатой пехоты всегда были образцом истинного патриотизма и верности воинской присяге, а сегодня, в ходе специальной военной операции, десантники проявляют беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку.

"Сегодня, как и прежде, военнослужащие Воздушно-десантных войск — настоящие профессионалы, искусно владеющие новейшими системами вооружения, способные действовать чётко и слаженно, решать самые сложные задачи в любых условиях обстановки. В ходе специальной военной операции личный состав Воздушно-десантных войск проявляет беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку", — отметил Шойгу.

Он также поблагодарил ветеранов ВДВ за безупречную самоотверженную службу и преданность десантному братству. Министр пожелал всем десантникам крепкого здоровья, стойкости духа и новых свершений во имя Отечества.