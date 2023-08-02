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2 августа, 08:52

"Снимаю шляпу": Маршал спел для десантников в госпитале ВДВ в Луганске

Заслуженный артист России Александр Маршал выступил в госпитале ВДВ в Луганске

Российский певец Александр Маршал выступил в госпитале Воздушно-десантных войск в Луганске. Кадры публикует телеканал "Звезда".

Российский певец Александр Маршал выступил перед десантниками в госпитале ВДВ в Луганске. Видео © Телеканал "Звезда"

Перед концертом прошло награждение десантников, которые особо отличились в ходе боевых действий. При этом Маршал отметил, что для него большая честь выступать перед настоящими российскими героями, а также поздравил их с Днём ВДВ.

"Я снимаю шляпу со своими тремя прыжками, когда у ребят есть за триста, за двести..." — подчеркнул артист, добавив, что восхищается военными.

Десантники тоже сказали в адрес артиста тёплые слова. Они признались, что подобные концерты проходят часто и помогают разрядить обстановку. При этом выступление Маршала им особенно понравилось.

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Ранее советский и российский рок-музыкант Валерий Кипелов с рок-группой и певицей Анастасией Спиридоновой выступили перед ранеными бойцами специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию в больнице в Подмосковье. В ходе концерта Кипелов поблагодарил военных за мужество, отметив, что благодаря им "наша Россия держалась и будет держаться".

Обложка ©

Телеканал "Звезда"

Николь Вербер
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