"Снимаю шляпу": Маршал спел для десантников в госпитале ВДВ в Луганске

Российский певец Александр Маршал выступил в госпитале Воздушно-десантных войск в Луганске. Кадры публикует телеканал "Звезда".

Российский певец Александр Маршал выступил перед десантниками в госпитале ВДВ в Луганске. Видео © Телеканал "Звезда"

Перед концертом прошло награждение десантников, которые особо отличились в ходе боевых действий. При этом Маршал отметил, что для него большая честь выступать перед настоящими российскими героями, а также поздравил их с Днём ВДВ.

"Я снимаю шляпу со своими тремя прыжками, когда у ребят есть за триста, за двести..." — подчеркнул артист, добавив, что восхищается военными.

Десантники тоже сказали в адрес артиста тёплые слова. Они признались, что подобные концерты проходят часто и помогают разрядить обстановку. При этом выступление Маршала им особенно понравилось.