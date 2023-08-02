"Снимаю шляпу": Маршал спел для десантников в госпитале ВДВ в Луганске
Заслуженный артист России Александр Маршал выступил в госпитале ВДВ в Луганске
Российский певец Александр Маршал выступил в госпитале Воздушно-десантных войск в Луганске. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Российский певец Александр Маршал выступил перед десантниками в госпитале ВДВ в Луганске. Видео © Телеканал "Звезда"
Перед концертом прошло награждение десантников, которые особо отличились в ходе боевых действий. При этом Маршал отметил, что для него большая честь выступать перед настоящими российскими героями, а также поздравил их с Днём ВДВ.
"Я снимаю шляпу со своими тремя прыжками, когда у ребят есть за триста, за двести..." — подчеркнул артист, добавив, что восхищается военными.
Десантники тоже сказали в адрес артиста тёплые слова. Они признались, что подобные концерты проходят часто и помогают разрядить обстановку. При этом выступление Маршала им особенно понравилось.
Ранее советский и российский рок-музыкант Валерий Кипелов с рок-группой и певицей Анастасией Спиридоновой выступили перед ранеными бойцами специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию в больнице в Подмосковье. В ходе концерта Кипелов поблагодарил военных за мужество, отметив, что благодаря им "наша Россия держалась и будет держаться".