Кипелов устроил концерт для раненых бойцов СВО прямо в госпитале

Певец Валерий Кипелов и музыканты его рок-группы вместе с певицей Анастасией Спиридоновой устроили концерт для раненых бойцов СВО, проходящих лечение и реабилитацию в подмосковной больнице. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Группа "Кипелов" спела для раненых бойцов СВО. Видео © VK / Инна Балясная

"[Музыканты] присоединились к акции "Лучшим воинам Мира" и посетили участников СВО по защите Луганской и Донецкой народных республик, проходящих лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Подмосковье", — уточнили в ведомстве.

Валерий Кипелов навестил раненых бойцов СВО в подмосковной больнице. Фото © VK / Миша Наделяев

Кипелов поблагодарил военнослужащих за мужество и подчеркнул, что благодаря им "наша Россия держалась и будет держаться". Для них он исполнил известные хиты: "Я свободен", "Потерянный рай", "Непокорённый" и другие. После концерта музыканты лично встретились с солдатами и персоналом госпиталя, чтобы пожать руки и раздать желающим автографы.