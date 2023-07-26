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Опубликовано 26 июля 2023, 17:21
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Кипелов устроил концерт для раненых бойцов СВО прямо в госпитале

Кипелов спел для раненых бойцов СВО в госпитале Вишневского

Певец Валерий Кипелов и музыканты его рок-группы вместе с певицей Анастасией Спиридоновой устроили концерт для раненых бойцов СВО, проходящих лечение и реабилитацию в подмосковной больнице. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Группа "Кипелов" спела для раненых бойцов СВО. Видео © VK / Инна Балясная

"[Музыканты] присоединились к акции "Лучшим воинам Мира" и посетили участников СВО по защите Луганской и Донецкой народных республик, проходящих лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Подмосковье", уточнили в ведомстве.

Валерий Кипелов навестил раненых бойцов СВО в подмосковной больнице. Фото © VK / Миша Наделяев

Валерий Кипелов навестил раненых бойцов СВО в подмосковной больнице. Фото © VK / Миша Наделяев

Кипелов поблагодарил военнослужащих за мужество и подчеркнул, что благодаря им "наша Россия держалась и будет держаться". Для них он исполнил известные хиты: "Я свободен", "Потерянный рай", "Непокорённый" и другие. После концерта музыканты лично встретились с солдатами и персоналом госпиталя, чтобы пожать руки и раздать желающим автографы.

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Ранее сообщалось, что выпускник школы-интерната для слепых и слабовидящих детей № 18 Рустам Каблахов из Кисловодска даёт концерты для российских военных в зоне СВО. 28-летний незрячий баянист выступает вместе с певцом и композитором Дмитрием Нестеровым.

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ТАСС / Александр Рюмин

Татьяна Миссуми
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