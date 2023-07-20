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Регион
Опубликовано 20 июля 2023, 10:06
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Shaman выпустил новый клип на песню "Мой бой", снятый в зоне спецоперации

Российский популярный певец Shaman (Ярослав Дронов) выпустил новый клип на песню под названием "Мой бой", снятый в зоне проведения специальной военной операции в рамках благотворительного тура по городам Новороссии.

Как рассказал кумир миллионов, в основу нового видеоряда легли документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне спецоперации, съёмки концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне, а также реальная боевая хроника.

В клипе показаны многие герои нашей эпохи, которые превратили подвиг в профессию, в том числе боец легендарного интернационального батальона "Пятнашка" с позывным Апаче, медсёстры Ирина, Елена и врач-анестезиолог Кристина, доброволец Сергей, сын героя ДНР и первого главы республики Александра Захарченко, а также корреспондент "Соловьёв LIVE" Андрей Гусельников и военный корреспондент Александр Матюшин.

"Эти люди, не знающие усталости, с риском для жизни и на пределе человеческих возможностей ежедневно выполняют свой долг. Просто они знают: за ними вся страна и от каждого из них зависит наше будущее. Такими я увидел жителей непокорённого Донбасса. И такой я хочу показать вам Новороссию. Честной и настоящей", — написал певец в своём телеграм-канале.

Shaman опубликовал художественный ролик студентов ВГИКа про беспощадность войны
Shaman опубликовал художественный ролик студентов ВГИКа про беспощадность войны

Ранее Shaman выступил в Москве, где вместе со столичными выпускниками спел песню "Я русский" в рамках дискотеки во время празднования общегородского выпускного в парке Горького. Лайф публиковал кадры концерта.

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YouTube / SHAMAN

Николь Вербер
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