Shaman выпустил новый клип на песню "Мой бой", снятый в зоне спецоперации

Российский популярный певец Shaman (Ярослав Дронов) выпустил новый клип на песню под названием "Мой бой", снятый в зоне проведения специальной военной операции в рамках благотворительного тура по городам Новороссии.

Как рассказал кумир миллионов, в основу нового видеоряда легли документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне спецоперации, съёмки концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне, а также реальная боевая хроника.

В клипе показаны многие герои нашей эпохи, которые превратили подвиг в профессию, в том числе боец легендарного интернационального батальона "Пятнашка" с позывным Апаче, медсёстры Ирина, Елена и врач-анестезиолог Кристина, доброволец Сергей, сын героя ДНР и первого главы республики Александра Захарченко, а также корреспондент "Соловьёв LIVE" Андрей Гусельников и военный корреспондент Александр Матюшин.

"Эти люди, не знающие усталости, с риском для жизни и на пределе человеческих возможностей ежедневно выполняют свой долг. Просто они знают: за ними вся страна и от каждого из них зависит наше будущее. Такими я увидел жителей непокорённого Донбасса. И такой я хочу показать вам Новороссию. Честной и настоящей", — написал певец в своём телеграм-канале.