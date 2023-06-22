Shaman опубликовал художественный ролик студентов ВГИКа про беспощадность войны

Российский певец Ярослав Дронов (Shaman) опубликовал в День памяти и скорби художественный ролик про беспощадность войны. Он был снят выпускниками ВГИКа, которые вдохновились строчками из песни артиста "Встанем": "И вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли".

Ролик, опубликованный Ярославом Дроновым. Видео © Telegram / SHAMAN

В нём — рассказ ребёнка, чья семья пострадала в годы Великой Отечественной: брат не пережил одну из бомбардировок, а отец погиб на фронте. Их дом охвачен огнём, который символизирует войну, уничтожающую привычную жизнь "простой семьи, среди членов которой каждый из нас узнает кого-то из своих близких".

"22 июня 1941 года и много-много других дней кряду, никто из них не мог знать, что мы не пустим врага в столицу, выстоим под Курском и Сталинградом, разорвём блокаду, освободим Крым и прогоним всех захватчиков с родной земли. Мы вновь возродимся из пепла. Встанем. И будем слагать стихи и песни, устанавливать мемориалы и памятники, писать сценарии и снимать по ним фильмы о Великой Победе", — добавил он.

Артист отметил, что в первые дни Великая Отечественная война "ошеломляла, как чудовищный пожар", потушить который можно было только сообща.