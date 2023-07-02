Регион

Уведомления отключены

2 июля, 07:13

Выпускники в столичном парке Горького спели "Я русский" вместе с Shaman

Московские выпускники хором подпели хиту "Я русский" певца Shaman (Ярослав Дронов). Артист вышел на сцену в рамках дискотеки во время празднования общегородского выпускного в парке Горького. На кадрах Лайфа — припев знаменитой песни.

Московские выпускники подпевают Shaman. Видео © LIFE

"Завораживающе": В столице Приангарья состоялся фестиваль "Алые паруса Иркутска"

"Завораживающе": В столице Приангарья состоялся фестиваль "Алые паруса Иркутска"

Напомним, московский выпускной прошёл в парке Горького вчера, 1 июля. На мероприятии присутствовали почти 40 тысяч выпускников столичных школ. Помимо Shaman, для них выступили Филипп Киркоров, Митя Фомин, группа "Дискотека Авария", Глюкоза и Мот, Артур Пирожков, Люся Чеботина и многие другие.

Обложка ©

LIFE

Матвей Константинов
  • Новости
  • выпускные
  • Shaman (Ярослав Дронов )
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров