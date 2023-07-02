Выпускники в столичном парке Горького спели "Я русский" вместе с Shaman

Московские выпускники хором подпели хиту "Я русский" певца Shaman (Ярослав Дронов). Артист вышел на сцену в рамках дискотеки во время празднования общегородского выпускного в парке Горького. На кадрах Лайфа — припев знаменитой песни.

Напомним, московский выпускной прошёл в парке Горького вчера, 1 июля. На мероприятии присутствовали почти 40 тысяч выпускников столичных школ. Помимо Shaman, для них выступили Филипп Киркоров, Митя Фомин, группа "Дискотека Авария", Глюкоза и Мот, Артур Пирожков, Люся Чеботина и многие другие.