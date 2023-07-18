Незрячий баянист из Кисловодска даёт концерты для военных в зоне СВО

Выпускник школы-интерната для слепых и слабовидящих детей № 18 Рустам Каблахов из Кисловодска даёт концерты для российских военных в зоне СВО. 28-летний незрячий баянист выступает вместе с певцом и композитором Дмитрием Нестеровым.

Они выступают для бойцов на передовой, а также в госпиталях, где проходят лечение раненые военнослужащие. В репертуаре артистов много военных песен, в том числе "На поле танки грохотали", "День Победы" и другие. Как сообщил Каблахов, в июне Нестеров предложил ему выступить в военных госпиталях и тот согласился. Музыкант подчеркнул, что подобные мысли посещали его давно.

Незрячий баянист выступает перед военными в госпитале. Фото © VK / Дмитрий Нестеров

"Мама, хоть и очень переживала, сказала: "Решай сам, ехать тебе, и, если ты хочешь, я не могу запрещать". Я тоже понимал, что может быть опасно, но считаю, что это долг каждого, какой бы деятельностью ты ни занимался, — помогать как можешь. Кто-то идёт добровольцем, кто-то занимается гуманитарной помощью", — приводит слова баяниста kp.ru.