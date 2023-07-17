"Не могу сегодня вам не передать — это наши военнослужащие. Здесь самое главное, наверное, фраза, которую они написали: "Не подведём". И они точно, будьте уверены, не подведут. Сибиряки — надёжные ребята, они всегда отличались упорством, смелостью, храбростью. Передают вам слова поддержки и благодарности", — сказал Кобзев.

"Крепкие ребята", — добавил Путин.