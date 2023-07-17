Регион

Уведомления отключены

17 июля, 11:49

"Не подведём": Иркутский губернатор передал Путину послание от бойцов из зоны СВО

Кобзев подарил Путину фото иркутских военных из зоны СВО

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. В ходе общения глава региона преподнёс российскому лидеру подарок — фото иркутских бойцов из зоны СВО с особым посланием.

Игорь Кобзев подарил Владимиру Путину фото иркутских военных из зоны СВО. Фото © LIFE

"Не могу сегодня вам не передать — это наши военнослужащие. Здесь самое главное, наверное, фраза, которую они написали: "Не подведём". И они точно, будьте уверены, не подведут. Сибиряки — надёжные ребята, они всегда отличались упорством, смелостью, храбростью. Передают вам слова поддержки и благодарности", — сказал Кобзев.

"Крепкие ребята", добавил Путин.

В кителях мужей: Появились фото из того самого альбома с жёнами героев СВО, который подарили Путину

В кителях мужей: Появились фото из того самого альбома с жёнами героев СВО, который подарили Путину

Это не единственный такой трогательный подарок, который главы регионов привозят президенту. Так, в прошлом году самарский губернатор подарил Путину альбом с фото супруг героев СВО. Снимки были сделаны в рамках уникальной акции "Жёны героев", инициатором которой стала председатель женсовета 2-й общевойсковой армии Екатерина Колотовкина.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика
  • Иркутская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров