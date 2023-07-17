Иркутский губернатор передал Путину послание от бойцов из зоны СВО
Кобзев подарил Путину фото иркутских военных из зоны СВО
Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. В ходе общения глава региона преподнёс российскому лидеру подарок — фото иркутских бойцов из зоны СВО с особым посланием.
Игорь Кобзев подарил Владимиру Путину фото иркутских военных из зоны СВО. Фото © LIFE
"Не могу сегодня вам не передать — это наши военнослужащие. Здесь самое главное, наверное, фраза, которую они написали: "Не подведём". И они точно, будьте уверены, не подведут. Сибиряки — надёжные ребята, они всегда отличались упорством, смелостью, храбростью. Передают вам слова поддержки и благодарности", — сказал Кобзев.
"Крепкие ребята", — добавил Путин.
Это не единственный такой трогательный подарок, который главы регионов привозят президенту. Так, в прошлом году самарский губернатор подарил Путину альбом с фото супруг героев СВО. Снимки были сделаны в рамках уникальной акции "Жёны героев", инициатором которой стала председатель женсовета 2-й общевойсковой армии Екатерина Колотовкина.
LIFE