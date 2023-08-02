Путин поздравил десантников с Днём ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов воздушно-десантных войск с Днём ВДВ, который отмечается 2 августа. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Многие поколения солдат и офицеров легендарной крылатой пехоты вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооружённых Сил нашей страны, всегда достойно выполняли свой долг, свято хранили верность присяге и боевому братству", — отметил глава государства.

Путин добавил, что сегодня участвующие в СВО десантники продолжают эти патриотические традиции и решают поставленные задачи, проявляя мужество и отвагу. "Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию", отметил президент. Глава государства выразил уверенность, что ВДВ никогда не подведут Россию и будут твёрдо стоять на защите интересов Родины.

"Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего", — заключил Путин.

Днём рождения отечественных ВДВ считается 2 августа 1930 года. Тогда во время опытно-показательных учений ВВС Московского военного округа ВС СССР в Воронеже впервые в СССР было осуществлено полноценное десантирование на парашютах 12 десантников.