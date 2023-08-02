Путин поздравил десантников с Днём ВДВ
Путин: Участвующие в СВО десантники продолжают патриотические традиции
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов воздушно-десантных войск с Днём ВДВ, который отмечается 2 августа. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Многие поколения солдат и офицеров легендарной крылатой пехоты вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооружённых Сил нашей страны, всегда достойно выполняли свой долг, свято хранили верность присяге и боевому братству", — отметил глава государства.
Путин добавил, что сегодня участвующие в СВО десантники продолжают эти патриотические традиции и решают поставленные задачи, проявляя мужество и отвагу. "Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию", отметил президент. Глава государства выразил уверенность, что ВДВ никогда не подведут Россию и будут твёрдо стоять на защите интересов Родины.
"Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего", — заключил Путин.
Днём рождения отечественных ВДВ считается 2 августа 1930 года. Тогда во время опытно-показательных учений ВВС Московского военного округа ВС СССР в Воронеже впервые в СССР было осуществлено полноценное десантирование на парашютах 12 десантников.
Ранее Лайф писал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила Путина за создание фонда поддержки бойцов СВО. Она отметила, что это было очень своевременное и правильное решение.
ТАСС / Александр Рюмин