Сильные духом и телом: Почему День ВДВ – один из самых значимых военных праздников Вся страна знает, что День десантника отмечается 2 августа, ведь голубые береты проводят свой праздник шумно и с размахом. Но почему выбрана именно эта дата? При чём тут пророк Илия? И какого дядю Васю славит десантура в этот день? Лайф всё расскажет. 1 августа, 21:01 История создания Воздушно-десантных войск и традиции празднования очень интересны. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Ежегодно 2 августа в России отмечают военный праздник, о котором знает вся страна, — День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Событие зафиксировано в государственном календаре праздничных дней как памятный день, призванный способствовать развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы и установлению в знак признания заслуг военнослужащих крылатой пехоты. Дата не меняется ежегодно и в 2023 году приходится на среду.

Хотя День ВДВ не является официальным выходным, свой профессиональный праздник голубые береты отмечают обычно с размахом и довольно шумно. В общей сложности в торжестве принимают участие более миллиона россиян, носивших в своё время голубые береты, а также проходящих службу в Воздушно-десантных войсках в настоящее время. Голубые береты собираются вместе, выходят на улицы и в парки городов и чтут сложившиеся годами традиции.

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Москве. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

История создания Воздушно-десантных войск

На заре военной авиации лётчики летали без парашютов, гибель авиаторов при падении самолётов была довольно частой и воспринималась как неизбежность. Однако в 1929 году начальник ВВС РККА Пётр Баранов решил серьёзно изучить возможность использования в авиации парашютов, для чего направил в США комбрига ВВС Леонида Минова. Тот изучил парашютный рынок, освоил выполнение парашютных прыжков и привёз в СССР американские парашюты, на основе которых предполагалось начать производить свои.

Летом 1930 года Леонид Минов устроил военные сборы с советскими лётчиками, в ходе которых авиаторы освоили теорию парашютного дела — и 26 июля впервые в СССР военные лётчики совершили первые тренировочные прыжки с американскими парашютами. 26 июля теперь отмечается в России как День парашютиста.

Признав этот опыт успешным, Пётр Баранов решил не останавливаться на достигнутом и провести эксперимент: выбросить на парашютах вооружённую группу. 2 августа с двух вылетов самолёта "Голиаф" на парашютах десантировались 12 лётчиков, вооружённых наганами и ручными гранатами. Ещё два самолёта Р-1 сбросили почтовые мешки, в которых находились винтовки и два ручных пулемёта "Льюис". Приземлившиеся парашютисты под руководством Минова оперативно собрались, привели оружие в боевую готовность и пешком пришли в точку сбора к руководителю полётов. Тем самым подтвердилась сама возможность выполнения десантирования воинов на заранее выбранные площадки. Фактически это было первое в мире парашютное десантирование вооружённых военнослужащих. Именно поэтому День ВДВ отмечается теперь 2 августа.

После первого успешного десанта был сформирован опытный воздухо-десантный отряд, перед которым уже ставились задачи, похожие на те, которые выполняются сегодня ВДВ и спецназом, а именно: "разрушать объекты тыла", "захватывать и удерживать важные объекты", "нарушать планы оперативных перевозок". Впоследствии этот отряд был преобразован в 3-ю особую бригаду численностью 480 человек. Четыре авиационных батальона численностью по 150 человек были сформированы в Приволжском, Белорусском, Украинском и Московском военных округах. Начались масштабные учения, на которых происходила массовая высадка советских десантников. Например, в 1935 году одновременно десантировались 1188 парашютистов. Бывший на этих учениях наблюдателем французский генерал Луазо отмечал, что "факт этой высадки не имеет в мире прецедентов". За учениями также наблюдал немецкий полковник Штудент, впоследствии ставший командиром первого немецкого парашютного подразделения.

Ансамбль "Голубые береты" исполняет неофициальный гимн десантников "Синева". Видео © YouTube/ Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД

В 1938 году все парашютные части получили однотипную организацию и стали воздушно-десантными бригадами. Все они принимали участие в локальных военных конфликтах, предшествующих началу Великой Отечественной войны. После её начала десантные войска провели две крупные воздушно-десантные операции — Вяземскую в 1942 году и Днепровскую в 1943 году, когда в тыл противника высаживались крупные десантные соединения. Операции не были признаны успешными из-за трудностей организации снабжения воинских подразделений в тылу врага.

Однако небольшие десантные группы, напротив, действовали весьма эффективно. Всю войну в тыл врага успешно высаживались различные разведывательно-диверсионные подразделения. Очень успешно действовали группы, входившие в состав спецназа госбезопасности — ОМСБОН, которые показали отличные результаты боевой работы за линией фронта.

Работа подразделений Воздушно-десантных войск. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В послевоенное время на вооружение ВДВ поступили мощные самолёты военно-транспортной авиации, которые способны поднять в воздух всю номенклатуру вооружения ВДВ. Это расширило границы применения Воздушно-десантных войск, и с этих пор штаб ВДВ стал планировать операции по всему миру. Сегодня российские ВДВ выполняют боевые задачи, обеспечивая работу авиации ВКС. Десантники продолжают совершенствовать своё мастерство, показывая образцы мужества и решая сложные боевые задачи.

Традиции Дня ВДВ

По сложившейся традиции представители крылатого десанта 2 августа надевают свои голубые береты, тельняшки и встречаются с товарищами в городских парках. В Москве, например, традиционным местом сбора десантуры является парк Горького. В этот день десантники разъезжают по своим городам на машинах с символикой и флагами Воздушно-десантных войск.

Десантники купаются в фонтане во время гуляний в День ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горькогo. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Многим известна традиция десантников в День ВДВ купаться в фонтанах и есть арбузы. С арбузами всё просто — к началу августа они как раз поспевают. По поводу купания единого мнения нет. Сами голубые береты утверждают, что хотят быть ближе к небу, которое отражается в воде фонтанов. Многие из тех, кто за ними наблюдают, считают: подвыпившая десантура таким образом показывает, что им море по колено. Но хотя употребление спиртных напитков в традиции Дня ВДВ, суть праздника, конечно, не в этом.

Как будут проводить День ВДВ в России

В этот день принято награждать лучших представителей крылатой пехоты: им вручают медали и дарят ценные подарки, особо отличившиеся получают внеочередные звания и новые должности. Голубые береты принимают поздравления от министра обороны и даже президента. К поздравлениям, конечно, присоединяются и члены семей десантников.

В День ВДВ главные виновники торжества традиционно устраивают показательные выступления, мастер-классы по рукопашному бою, демонстрируют оружие и технику, находящуюся у них на вооружении. Также 2 августа организуются праздничные концерты, на которых исполняются любимые песни ВДВ. Во многих городах проходят парады и звучат праздничные салюты. И обязательно в этот день десантники вспоминают своих погибших товарищей: ни один день ВДВ не обходится без церемонии возложения цветов к мемориалам воинам-десантникам.

Десантник во время праздничных мероприятий в День ВДВ. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

День ВДВ 2 августа 2023 года в Москве

В столице центрами празднования Дня десантника станут храм пророка Божия Илии (на улице Ильинка), Красная площадь, Лобное место, Васильевский спуск.

07:00–08:30 Молебен с акафистом пророку Божию Илие

08:00–11:00 Праздничная литургия. Встреча архиерея

11:00–11:15 Крестный ход из храма до Лобного места на Красной площади совместно с солдатами и офицерами Воздушно-десантных войск

11:15–11:35 Праздничный молебен на Лобном месте

11:35–11:45 Выступления официальных лиц

11:45–11:55 Показательные выступления сводного военного оркестра ВДВ

11:55–12:10 Показательные выступления роты почётного караула курсантов РГВВДКУ

12:10–12:20 Исполнение песен "Мы русские, с нами Бог…" и "Краснознамённое десантное" военнослужащими парадных расчётов на месте

12:20–12:30 Прохождение торжественным маршем парадных расчётов Воздушно-десантных войск, кадетских клубов десантной направленности, ВВПОД "Юнармия"

12:30–12:40 Возвращение крестного хода в храм пророка Божия Илии.

12:30–13:30 Фотосессия с ветеранами, поздравление ветеранов на праздничном концерте

12:30–16:00 Благотворительная трапеза, ярмарка и мастер-классы.

В среду, 2 августа, в центре Москвы перекроют ряд улиц. В период с 07:00 до 16:00 будут закрыты для проезда участки улицы Ильинки и площади Васильевский спуск.

День ВДВ 2 августа 2023 года в Санкт-Петербурге

2 августа на Дворцовой площади состоится встреча ветеранов Воздушно-десантных войск. Колонны ветеранов торжественно пройдут от Дворцовой площади по Миллионной улице на Марсово поле, где состоится возложение цветов и венков к Вечному огню.

С 10 утра состоятся торжественные возложения цветов к могилам десантников на Смоленском православном кладбище, к мемориальной доске изобретателя ранцевого парашюта Г.Е. Котельникову, к мемориальному комплексу воинам, погибшим в Афганистане, на Серафимовском мемориальном кладбище, воинам-десантникам на Смоленском кладбище.

В 12 часов традиционно полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости будет совершён ветеранами Воздушно-десантных войск.

В Центре культуры и досуга "Кировец" начнёт работу тематическое пространство "Наследники воинской славы".

В районных библиотеках откроются тематические выставки: "Десантник крепче стали и гранита"

"Крылатая гвардия — гордость державы"

"Воздушный десант — Войска дяди Васи" (речь идёт о Герое СССР Василии Маргелове, который возглавлял ВДВ более 20 лет)

"День Воздушно-десантных войск России: праздник мужества"

"Бесстрашные воины России".

Десантники во время прыжков с парашютом на праздничных мероприятиях в День ВДВ. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

В библиотеке им. братьев Стругацких состоится квест "Через огонь и воду".

Концертно-спортивная праздничная программа ожидает петербуржцев и гостей города в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Здесь можно будет увидеть показательные прыжки с парашютом с вертолёта Ми-8.

Музыкально-танцевальный флешмоб в сквере "Слава героям-десантникам" проведут воспитанники подростково-молодёжного клуба "Горизонт".

Показы художественных фильмов, приуроченных ко Дню Воздушно-десантных войск, можно посмотреть в ДК им. В.В. Маяковского и молодёжном клубе "Артпевский".