День ВДВ 2 августа: 7 интересных примет, в которые верят десантники 2 августа вся страна отмечает День Воздушно-десантных войск. Это не просто праздник, а время, когда десантники вспоминают свои традиции и приметы. Life.ru рассказывает, что помогает этим смельчакам сохранять уверенность и спокойствие в самых экстремальных условиях. 2 августа, 05:00 В какие приметы верят десантники и почему День ВДВ отмечают 2 августа. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Многие считают ВДВ лишь элитными войсками с парашютами, но за этим стоит целый мир уникальных традиций и убеждений, которые влияют на поведение и менталитет бойцов. У каждого десантника есть свой набор примет, которые он чтит и соблюдает. Погрузимся в эту увлекательную субкультуру и узнаем, какие привычки помогают вэдэвэшникам чувствовать себя уверенно и под защитой.

1. Крайний, но не последний

Суеверия десантников: как вэдэвэшники сохраняют спокойствие. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Слово "последний" в лексиконе десантников отсутствует, его заменяют на "крайний". Это не просто словесная игра, а важное суеверие: десантники, как и лётчики, верят, что определение "последний" приносит несчастье. Поэтому, если услышите про "крайний прыжок", знайте: это серьёзное отношение к традициям и безопасности.

2. Личные талисманы

Каждый десантник бережно хранит свои обереги, будь то фото близких, военные жетоны или другие символические предметы. Эти вещи считаются амулетами, и десантники никогда не оставляют их перед прыжком. Верят, что вещицы приносят удачу и защищают от неприятностей.

3. Берет как символ

ВДВ: как приметы помогают десантникам. Фото © ТАСС / Роман Пименов

Голубой берет — это не просто часть униформы, а символ гордости и принадлежности к братству ВДВ. Даже если десантник прыгает в шлеме, берет всегда где-то рядом. Часто спрятан в одежде. Оставить его на земле — плохая примета, ведь он воплощает силу и дух войск.

4. Алкоголь под запретом

Перед прыжком десантники категорически не употребляют алкоголь. Для них важно быть в полной готовности и с ясным умом. Любая ошибка может стоить жизни, поэтому спиртное — табу, особенно в преддверии прыжков.

5. Cтрижки и бритьё под запретом

Традиции ВДВ: 7 привычек десантников. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Перед прыжком многие десантники отказываются от стрижки и бритья. Считается, что эти действия могут навлечь беду, ведь они ассоциируются с подготовкой к чему-то окончательному, напоминая ритуал прощания с прошлым.

6. День прыжка — день мира

В день прыжка десантники стараются избегать конфликтов и неурядиц. Спокойствие и внутренняя гармония важны для успешного выполнения задачи. Любая негативная эмоция может нарушить сосредоточенность, поэтому они предпочитают мирное сосуществование в этот день.

7. Фото до прыжка — плохая примета

Приметы десантников: что нельзя делать в день ВДВ 2 августа. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Хотя фотографии с парашютом за плечами выглядят эффектно, многие десантники избегают снимков перед прыжком. Это связано с поверьем, что такие фотографии могут стать "последними" — как памятник. Поэтому они предпочитают делать фото уже после выполнения задания.

Эти приметы не просто традиции, а важная часть культуры Воздушно-десантных войск. Они помогают десантникам сохранять уверенность и спокойствие, обеспечивая моральную поддержку в непростых ситуациях. Служить в ВДВ — это не только сила и мужество, но и уважение к своим традициям и профессии. Ранее Life.ru рассказывал о приметах, которых нужно придерживаться, чтобы не было проблем с деньгами.

Авторы Сергей Трофимов