День ВДВ 2 августа: 7 интересных примет, в которые верят десантники
2 августа вся страна отмечает День Воздушно-десантных войск. Это не просто праздник, а время, когда десантники вспоминают свои традиции и приметы. Life.ru рассказывает, что помогает этим смельчакам сохранять уверенность и спокойствие в самых экстремальных условиях.
В какие приметы верят десантники и почему День ВДВ отмечают 2 августа. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Многие считают ВДВ лишь элитными войсками с парашютами, но за этим стоит целый мир уникальных традиций и убеждений, которые влияют на поведение и менталитет бойцов. У каждого десантника есть свой набор примет, которые он чтит и соблюдает. Погрузимся в эту увлекательную субкультуру и узнаем, какие привычки помогают вэдэвэшникам чувствовать себя уверенно и под защитой.
1. Крайний, но не последний
Суеверия десантников: как вэдэвэшники сохраняют спокойствие. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Слово "последний" в лексиконе десантников отсутствует, его заменяют на "крайний". Это не просто словесная игра, а важное суеверие: десантники, как и лётчики, верят, что определение "последний" приносит несчастье. Поэтому, если услышите про "крайний прыжок", знайте: это серьёзное отношение к традициям и безопасности.
2. Личные талисманы
Каждый десантник бережно хранит свои обереги, будь то фото близких, военные жетоны или другие символические предметы. Эти вещи считаются амулетами, и десантники никогда не оставляют их перед прыжком. Верят, что вещицы приносят удачу и защищают от неприятностей.
3. Берет как символ
ВДВ: как приметы помогают десантникам. Фото © ТАСС / Роман Пименов
Голубой берет — это не просто часть униформы, а символ гордости и принадлежности к братству ВДВ. Даже если десантник прыгает в шлеме, берет всегда где-то рядом. Часто спрятан в одежде. Оставить его на земле — плохая примета, ведь он воплощает силу и дух войск.
4. Алкоголь под запретом
Перед прыжком десантники категорически не употребляют алкоголь. Для них важно быть в полной готовности и с ясным умом. Любая ошибка может стоить жизни, поэтому спиртное — табу, особенно в преддверии прыжков.
5. Cтрижки и бритьё под запретом
Традиции ВДВ: 7 привычек десантников. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Перед прыжком многие десантники отказываются от стрижки и бритья. Считается, что эти действия могут навлечь беду, ведь они ассоциируются с подготовкой к чему-то окончательному, напоминая ритуал прощания с прошлым.
6. День прыжка — день мира
В день прыжка десантники стараются избегать конфликтов и неурядиц. Спокойствие и внутренняя гармония важны для успешного выполнения задачи. Любая негативная эмоция может нарушить сосредоточенность, поэтому они предпочитают мирное сосуществование в этот день.
7. Фото до прыжка — плохая примета
Приметы десантников: что нельзя делать в день ВДВ 2 августа. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин
Хотя фотографии с парашютом за плечами выглядят эффектно, многие десантники избегают снимков перед прыжком. Это связано с поверьем, что такие фотографии могут стать "последними" — как памятник. Поэтому они предпочитают делать фото уже после выполнения задания.
Эти приметы не просто традиции, а важная часть культуры Воздушно-десантных войск. Они помогают десантникам сохранять уверенность и спокойствие, обеспечивая моральную поддержку в непростых ситуациях. Служить в ВДВ — это не только сила и мужество, но и уважение к своим традициям и профессии. Ранее Life.ru рассказывал о приметах, которых нужно придерживаться, чтобы не было проблем с деньгами.