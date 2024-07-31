Этот цвет был у наших предков: Какой оттенок глаз считается "исконно русским"

Особенности внешности людей в разных национальностях определяются генами, которые оказались наиболее эффективными для выживания в конкретных природных и климатических условиях. Поэтому у разных народов могли быть довольно необычные представления, что считается красивым. Однако в основе этих представлений лежала рациональная цель — способствовать рождению здорового и жизнеспособного потомства.

Другими словами, национальные различия во внешности сложились исторически как результат естественного отбора генов, которые помогали выживать. Это привело к формированию разных стандартов красоты. Давайте попробуем разобраться, какой оттенок глаз считается "исконно русским".

Как вообще получаются глаза разного цвета

Фото © Шедеврум

Большинство людей на Земле кареглазые, так как этот цвет является общим доминантным геном, определяющим цвет глаз для всего человечества. Однако около 12 тысяч лет назад произошла генетическая мутация, которая привела к появлению первых людей с голубым цветом глаз. Сегодня васильковые и серые цвета глаз наиболее распространены в Скандинавии, Прибалтике и Европе.

Таким образом, хотя карий цвет глаз является базовым для человечества в целом, мутация гена ОСА2 привела к появлению голубоглазых людей, которые теперь преобладают в определённых регионах нашей планеты. Но есть ли среди них Россия.

Какой цвет глаз считается "типично русским"

Фото © Шедеврум

Исторически на Руси жили люди с голубыми и серыми глазами. По оценкам учёных, до монголо-татарского нашествия их носителей было до половины русского населения. Однако после пленения кочевниками ситуация изменилась. Во время набегов нередко происходили нападения и на женщин. После чего у русских всё чаще рождались дети с карими и чёрными глазами.

Были ли на Руси люди с зелёным цветом глаз

Фото © Шедеврум

На Руси, как и в других культурах, цвет глаз мог вызывать различные ассоциации и суеверия. Зелёные, как правило, считались редкими и могли восприниматься как нечто необычное. В народных поверьях людей с таким цветом глаз порой связывали с магией или колдовством, что могло вызывать как восхищение, так и опасение.

Какой цвет глаз преобладает сегодня в мире

Фото © Шедеврум

Карий цвет по-прежнему является наиболее доминантным и распространённым среди населения Земли. Региональные различия в оттенках глаз сохраняются, но карий остаётся общепринятой нормой в глобальном масштабе. Немного интересной статистики:

Карий является доминирующим и самым распространённым цветом глаз во всём мире. Около 79% населения Земли именно кареглазые.

является доминирующим и самым распространённым цветом глаз во всём мире. Около 79% населения Земли именно кареглазые. Голубые и зелёные глаза встречаются в основном среди населения Северной и Восточной Европы. Примерно 8–12% людей в мире имеют такой оттенок глаз.

глаза встречаются в основном среди населения Северной и Восточной Европы. Примерно 8–12% людей в мире имеют такой оттенок глаз. Серые глаза также более характерны для Северной и Восточной Европы, их доля составляет около 5–8% населения.