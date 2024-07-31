Тест: Мы закрыли лица 7 героям из фильмов Гайдая, только 4% их опознают

Леонид Гайдай подарил нам множество картин, наполненных как юмором, так и полезными жизненными уроками. Вы смотрели эти фильмы тысячу раз, запоминая каждую строчку и кадр, но сможете ли опознать героев из культовых сцен, если они окажутся размыты? Это испытание памяти, интуиции и умения щуриться определит, действительно ли ваши навыки просмотра кино на высшем уровне или жизнь без HD-качества осталась далеко в прошлом. Приготовьтесь приближаться к экрану и отходить на несколько шагов, проходя эту весёлую викторину!