Тест: Угадайте передачу из 70-х и до 00-х по заставке — их смотрели все

Помните те классические российские и советские шоу, которые смотрели абсолютно все? Кто-то не отлипал от экрана до финальных титров, некоторые включали передачи на середине, а остальные и вовсе слушали их на фоне. Независимо от того, где вы себя узнали, эти шоу были основой нашего домашнего досуга. А что насчёт коротких 10-секундных вступлений, которые отмечали начало любимой программы? Самые преданные поклонники этих интеллектуальных, юмористических и развлекательных программ определённо запомнили эти логотипы. Давайте проверим, являетесь ли вы одним из них!