Тест: Угадайте передачу из 70-х и до 00-х по заставке — их смотрели все
У каждого есть приятные воспоминания о просмотре любимых телешоу прошедших лет, будь то семейная традиция или желание включить что-то на фон во время домашних дел. Давайте посмотрим, сможете ли вы узнать эти логотипы из любимых отечественных телепередач!
Помните те классические российские и советские шоу, которые смотрели абсолютно все? Кто-то не отлипал от экрана до финальных титров, некоторые включали передачи на середине, а остальные и вовсе слушали их на фоне. Независимо от того, где вы себя узнали, эти шоу были основой нашего домашнего досуга. А что насчёт коротких 10-секундных вступлений, которые отмечали начало любимой программы? Самые преданные поклонники этих интеллектуальных, юмористических и развлекательных программ определённо запомнили эти логотипы. Давайте проверим, являетесь ли вы одним из них!
Многие шоу, которые были давно закрыты, всё ещё вызывают ностальгию у зрителей. Помните абсурдные видео из "Сам себе режиссёр", вызывающие смех и слёзы? Или как непросто было дозвониться Кузе, когда в доступе только дисковый телефон? На этом список воспоминаний не заканчивается, ранее мы рассказывали, какие вещи из "нулевых" вызывают у россиян ностальгию. Вспомните времена, когда "доллар по 30" был реальностью, а не частью анекдота.