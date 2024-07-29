7 золотых цитат Омара Хайяма про любовь: философ всё рассказал ещё 1000 лет назад
Омар Хайям — это не просто поэт, а настоящий знаток человеческих душ. В его строках — вся правда о любви: от пылающего жара до её бесконечных противоречий. Life.ru собрал 7 цитат мудреца, которые откроют вам глаза, что это такое, эта любовь, на самом деле.
Любовь — одна из самых загадочных и глубоких тем, которая волнует сердца людей на протяжении веков. Омар Хайям, великий поэт и философ, жил больше 900 лет назад, но его размышления о любви и отношениях актуальны как никогда. Давайте посмотрим, что мудрец думал об этой части нашей жизни и чему у него можно научиться.
Лучшие цитаты Омара Хайяма: что такое любовь
Омар Хайям о любви и отношениях: лучшие цитаты. Фото © Шедеврум
"Я пришёл к мудрецу и спросил у него:
Что такое любовь? Он сказал: "Ничего".
Но я знаю, написано множество книг:
Вечность — пишут одни, а другие — что миг.
То опалит огнём, то расплавит как снег,
Что такое любовь? "Это всё человек!"
И тогда я взглянул ему прямо в лицо:
Как тебя мне понять? Ничего или всё?
Он сказал, улыбнувшись: "Ты сам дал ответ!
Ничего или всё! — Середины здесь нет!"
Хайям подчёркивает многогранность и непредсказуемость любви. Для кого-то она — вечность, для других — мимолётный миг. Любовь может обжечь, может растопить сердце. Она никогда не бывает "середина на половину" — только ничего или всё сразу.
Омар Хайям про одиночество в любви
"Я думаю, что лучше одиноким быть,
Чем жар души "кому-нибудь" дарить.
Бесценный дар отдав кому попало,
Родного встретив, не сумеешь полюбить".
Эта цитата говорит о том, что не стоит размениваться на мимолётные чувства. Лучше оставаться одиноким, чем отдавать своё сердце каждому встречному. Если растрачивать себя на случайные связи, можно упустить возможность встретить истинную любовь и не суметь полюбить по-настоящему.
О недостатках и достоинствах
Мудрость Омара Хайяма: цитаты о любви. Фото © Шедеврум
"В любимом человеке нравятся даже недостатки, а в нелюбимом раздражают даже достоинства".
Хайям тут тонко подмечает, что влюблённый человек не замечает недостатков партнёра. Напротив, он видит в них даже что-то привлекательное. А вот в нелюбимом человеке даже лучшие качества могут вызывать раздражение. Это и есть сила настоящей любви: она преображает всё вокруг.
Омар Хайям. Цитаты о счастье
"Я спросил у мудрейшего: что ты извлёк
Из своих манускриптов? Мудрейший изрёк:
"Счастлив тот, кто в объятьях красавицы нежной
По ночам от премудростей книжных далёк!"
Эта цитата о том, что настоящее счастье не в книгах и премудростях, а в простых человеческих радостях. Омар Хайям напоминает, что истинные радость и счастье — в объятиях любимого человека, а не всегда в погоне за знаниями.
Лучшие цитаты Омара Хайяма о страсти и любви
7 откровений о любви от Омара Хайяма. Фото © Шедеврум
"Страсть не может с глубокой любовью дружить — если сможет, то вместе недолго им быть".
Здесь Хайям разделяет страсть и глубокую любовь. Первое чувство мимолётно и быстро угасает, а вот настоящая любовь долговечна. Они могут пересекаться, но долго вместе не уживутся. Настоящая любовь требует глубины и постоянства, чего страсти не хватает.
Омар Хайям: избранное. О любви и дружбе
"В этом мире любовь — украшенье людей,
Быть лишённым любви — это быть без друзей.
Тот, чьё сердце к напитку любви не прильнуло,
Тот — осёл, хоть не носит ослиных ушей".
Эти строки подчёркивают важность любви в жизни человека. Это сильное чувство делает нас лучше, а его отсутствие порождает одиноких и несчастных людей. Омар Хайям даже называет тех, кто не испытал любовь, "ослами", показывая, насколько важна она для полного счастья и дружбы.
Омар Хайям о настоящей любви
Цитаты Омара Хайяма, которые изменят ваше представление о любви. Фото © Шедеврум
"Волшебства о любви болтовня лишена,
Как остывшие угли, огня лишена.
А любовь настоящая жарко пылает,
Сна и отдыха, ночи и дня лишена".
В этих строках Омар Хайям говорит, что настоящая любовь — это не пустая болтовня и красивые слова. Она, как огонь, горит в душе, лишая человека покоя. Любовь, по мнению Хайяма, не знает ни сна, ни отдыха. Это постоянное пламя, которое не угасает и не даёт расслабиться.
Каждая из цитат Омара Хайяма открывает новые грани любви и отношений. Они полны мудрости и иронии, помогая нам понять, что любовь — нечто невероятно важное и многогранное. Будьте внимательны к своему сердцу и не тратьте его пламя напрасно!
Шедеврум