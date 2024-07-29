7 золотых цитат Омара Хайяма про любовь: философ всё рассказал ещё 1000 лет назад

Любовь — одна из самых загадочных и глубоких тем, которая волнует сердца людей на протяжении веков. Омар Хайям, великий поэт и философ, жил больше 900 лет назад, но его размышления о любви и отношениях актуальны как никогда. Давайте посмотрим, что мудрец думал об этой части нашей жизни и чему у него можно научиться.

Лучшие цитаты Омара Хайяма: что такое любовь

Омар Хайям о любви и отношениях: лучшие цитаты. Фото © Шедеврум

"Я пришёл к мудрецу и спросил у него:

Что такое любовь? Он сказал: "Ничего".

Но я знаю, написано множество книг:

Вечность — пишут одни, а другие — что миг.

То опалит огнём, то расплавит как снег,

Что такое любовь? "Это всё человек!"

И тогда я взглянул ему прямо в лицо:

Как тебя мне понять? Ничего или всё?

Он сказал, улыбнувшись: "Ты сам дал ответ!

Ничего или всё! — Середины здесь нет!"

Хайям подчёркивает многогранность и непредсказуемость любви. Для кого-то она — вечность, для других — мимолётный миг. Любовь может обжечь, может растопить сердце. Она никогда не бывает "середина на половину" — только ничего или всё сразу.

Омар Хайям про одиночество в любви

"Я думаю, что лучше одиноким быть,

Чем жар души "кому-нибудь" дарить.

Бесценный дар отдав кому попало,

Родного встретив, не сумеешь полюбить".

Эта цитата говорит о том, что не стоит размениваться на мимолётные чувства. Лучше оставаться одиноким, чем отдавать своё сердце каждому встречному. Если растрачивать себя на случайные связи, можно упустить возможность встретить истинную любовь и не суметь полюбить по-настоящему.

О недостатках и достоинствах

Мудрость Омара Хайяма: цитаты о любви. Фото © Шедеврум

"В любимом человеке нравятся даже недостатки, а в нелюбимом раздражают даже достоинства". Хайям тут тонко подмечает, что влюблённый человек не замечает недостатков партнёра. Напротив, он видит в них даже что-то привлекательное. А вот в нелюбимом человеке даже лучшие качества могут вызывать раздражение. Это и есть сила настоящей любви: она преображает всё вокруг.

Омар Хайям. Цитаты о счастье

"Я спросил у мудрейшего: что ты извлёк

Из своих манускриптов? Мудрейший изрёк:

"Счастлив тот, кто в объятьях красавицы нежной

По ночам от премудростей книжных далёк!"

Эта цитата о том, что настоящее счастье не в книгах и премудростях, а в простых человеческих радостях. Омар Хайям напоминает, что истинные радость и счастье — в объятиях любимого человека, а не всегда в погоне за знаниями.

Лучшие цитаты Омара Хайяма о страсти и любви

7 откровений о любви от Омара Хайяма. Фото © Шедеврум

"Страсть не может с глубокой любовью дружить — если сможет, то вместе недолго им быть". Здесь Хайям разделяет страсть и глубокую любовь. Первое чувство мимолётно и быстро угасает, а вот настоящая любовь долговечна. Они могут пересекаться, но долго вместе не уживутся. Настоящая любовь требует глубины и постоянства, чего страсти не хватает.

Омар Хайям: избранное. О любви и дружбе

"В этом мире любовь — украшенье людей,

Быть лишённым любви — это быть без друзей.

Тот, чьё сердце к напитку любви не прильнуло,

Тот — осёл, хоть не носит ослиных ушей".

Эти строки подчёркивают важность любви в жизни человека. Это сильное чувство делает нас лучше, а его отсутствие порождает одиноких и несчастных людей. Омар Хайям даже называет тех, кто не испытал любовь, "ослами", показывая, насколько важна она для полного счастья и дружбы.

Омар Хайям о настоящей любви

Цитаты Омара Хайяма, которые изменят ваше представление о любви. Фото © Шедеврум

"Волшебства о любви болтовня лишена,

Как остывшие угли, огня лишена.

А любовь настоящая жарко пылает,

Сна и отдыха, ночи и дня лишена".

В этих строках Омар Хайям говорит, что настоящая любовь — это не пустая болтовня и красивые слова. Она, как огонь, горит в душе, лишая человека покоя. Любовь, по мнению Хайяма, не знает ни сна, ни отдыха. Это постоянное пламя, которое не угасает и не даёт расслабиться.