Каждый девятый россиянин признался в супружеской неверности 28 июля, 08:07 Каждый девятый россиянин признался в супружеской неверности. Обложка © Freepik / gpointstudio

В России каждый девятый опрошенный хотя бы раз заводил отношения на стороне, при этом мужчины чаще всего решаются на измену, стараясь утаить от жены неверность. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на опрос SuperJob.

"В неверности признался каждый девятый россиянин, имеющий опыт семейных отношений. Согласно опросу, мужчины в два раза чаще женщин допускают связи на стороне: 14 и 7% соответственно", — говорится в исследовании.

Большинство респондентов (14%) изменяют из-за семейных проблем, 12% просто ищут новых ощущений, 9% соглашаются на измену по причине новой влюблённости и "вопросов физиологии". При этом новизну зачастую ищут мужчины, а вот женщины признались, что изменяют партнёру ради мести.

Как также показал опрос, 76% россиян не готовы простить измену и сразу заканчивают отношения с предателем. А вот остальные допускают, что при определённых обстоятельствах можно вернуть изменщика в семью. Примечательно, что мужья реже прощают неверность возлюбленной, а женщины согласны закрыть глаза на свои боль и страдания ради супруга.

Ранее европейские учёные пришли к выводу, что мужчины с бородой более верные и привлекательные для противоположного пола. Однако российские женщины данное мнение не разделяют, о чём свидетельствуют результаты проведённого опроса. Как оказалось, 76% россиянок не хотят заводить отношения с бородачами.

Авторы Татьяна Миссуми