Выяснилось, как россияне поддерживают душевное равновесие

Выяснилось, что большинство россиян (71%) успешно совмещают работу и личную жизнь, не испытывая значительных трудностей. При этом для поддержания эмоционального благополучия, жители регионов в среднем тратят около 14 575 рублей в месяц на различные хобби и методы релаксации. Результаты опроса изучило РИА "ФедералПресс".

В исследовании приняли участие более 7000 работающих россиян, которые поделились своими способами сохранения душевного равновесия. Большинство опрошенных (52%) отмечают, что просмотр фильмов или прослушивание музыки помогает им сохранять спокойствие. Ещё 49% предпочитают проводить время с семьёй и близкими, что также способствует их расслаблению. Примерно 30% респондентов стремятся минимизировать негатив и поддерживать комфортные отношения с окружающими, а также занимаются спортом.

Значительная часть участников опроса (29%) занимается хобби для поддержания психологического здоровья, а 23% уделяют внимание полноценному сну и релаксации в выходные. Путешествия помогают справляться со стрессом 17% опрошенных, а 13% уделяют внимание правильному питанию.

Наибольшие траты на эмоциональное благополучие зафиксированы у жителей Москвы — в среднем 21 948 рублей в месяц. Следом идут жители Воронежа, тратящие около 19 444 рублей, и Нижнего Новгорода с расходами в 18 468 рублей ежемесячно. Меньше всего средств на хобби и личное время выделяют жители Челябинска с средними затратами в 10 147 рублей в месяц.