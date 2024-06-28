Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 12:44

Психолог объяснил, почему вредно сдерживать слёзы, и призвал никогда этого не делать

Психолог Идзиковский: Женщина не должна винить мужчину за слёзы

Слеза стекает по щеке мужчины, который очень грустит. Обложка © Freepik

Слеза стекает по щеке мужчины, который очень грустит. Обложка © Freepik

Сдерживать слёзы вредно для психического и физического здоровья, поэтому время от времени эмоции необходимо выплёскивать. Об этом рассказал психолог Евгений Идзиковский.

"Сдерживаться не полезно. Эмоции — это важная часть того, как работает психика. Их подавление часто приводит к психосоматике, в конце концов, просто к эмоциональному дискомфорту, потому что на подобную борьбу тратятся ресурсы", рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

Если постоянно держать всё в себе, то рано или поздно даже положительные эмоции станут не такими яркими, отметил эксперт. Причём нередко у женщин возникают претензии, что мужчина бесчувственный, обратил внимание психолог, а также предложил вместо этого поддержать своего партнёра, когда тому грустно или плохо.

В России, как подчёркивает Идзиковский, не принято, чтобы мужчина показывал свою печаль или слабость. Поэтому женщина должна уметь помочь своему партнёру, дать ему своеобразную индульгенцию на слёзы и негативные эмоции.

При этом специалист уверен, что попытки избавиться от эмоций нецелесообразны, считает эксперт. По его словам, избавляться надо от причин негативных переживаний.

Психолог Харитонова назвала лучшие способы борьбы со страхом смерти
Психолог Харитонова назвала лучшие способы борьбы со страхом смерти

Ранее Life.ru рассказывал о том, как грусть может влиять на наш организм. К примеру, от агрессии может болеть челюсть, а страх не оправдать надежды других давит на спину и шею. А заглушённый гнев негативно влияет на сердце и печень. А еще были названы пять практик самоанализа, которые помогут вам стать психологом для друзей. Техники полезны в повседневной жизни при общении и взаимодействии с окружающими людьми.

Нигина Азамова
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Общество
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров