Психолог объяснил, почему вредно сдерживать слёзы, и призвал никогда этого не делать

Сдерживать слёзы вредно для психического и физического здоровья, поэтому время от времени эмоции необходимо выплёскивать. Об этом рассказал психолог Евгений Идзиковский.

"Сдерживаться не полезно. Эмоции — это важная часть того, как работает психика. Их подавление часто приводит к психосоматике, в конце концов, просто к эмоциональному дискомфорту, потому что на подобную борьбу тратятся ресурсы", — рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

Если постоянно держать всё в себе, то рано или поздно даже положительные эмоции станут не такими яркими, отметил эксперт. Причём нередко у женщин возникают претензии, что мужчина бесчувственный, обратил внимание психолог, а также предложил вместо этого поддержать своего партнёра, когда тому грустно или плохо.

В России, как подчёркивает Идзиковский, не принято, чтобы мужчина показывал свою печаль или слабость. Поэтому женщина должна уметь помочь своему партнёру, дать ему своеобразную индульгенцию на слёзы и негативные эмоции.

При этом специалист уверен, что попытки избавиться от эмоций нецелесообразны, считает эксперт. По его словам, избавляться надо от причин негативных переживаний.