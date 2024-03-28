5 техник самоанализа, благодаря которым вы будете общаться с друзьями как настоящий психолог

Психологические техники взаимодействия играют ключевую роль в работе психологов. Специалисту они помогают установить доверительные отношения с клиентами и понять их эмоциональное состояние. А самим клиентам — лучше понять себя и свои проблемы.

Рассмотрим пять основных техник психоанализа, которые могут быть полезны в повседневной жизни при общении и взаимодействии с окружающими людьми.

1. Нейтральность

Как правильно выслушать человека? Нужно проявлять эмпатию, если с вами делятся тревожными новостями. Фото © Freepik

Психологи при работе с пациентами придерживаются нейтральности — остаются объективными. Специалист понимает чувства и эмоции другого человека, но не переносит их на себя и не встаёт ни на чью сторону в конфликте. Он слушает, задаёт вопросы и даёт обратную связь. Это важно для соблюдения личных границ и во избежание избыточного психологического влияния.

В повседневном общении также не стоит слепо заражаться чувствами другого — следует дифференцировать, где моё, а где чужое. Если с вами делятся переживаниями, тревогой или агрессией, проявите эмпатию, скажите, что вы понимаете чувства другого. При этом вместе можно поразмышлять о тяжёлых чувствах и их причинах. Это помогает установить доверительные отношения с другим человеком, поскольку он чувствует, что его эмоции и мнение уважают вне зависимости от того, какие они.

2. Контейнирование или способность переживать чувства

Ещё одним важным навыком для психолога является способность контейнировать, то есть выдерживать или выносить эмоции и чувства клиентов, даже если они негативные. Этот навык позволяет психологу быть эмпатичным, поддерживать человека в процессе выражения чувств и преодолевать сложные переживания — печаль, зависть, раздражение, тревогу, отметила специалист.

— В общении мы неизбежно сталкиваемся с эмоциями других людей. Нам решать, как воспринимать чужие эмоции — фильтровать их или реагировать. Не все могут выносить агрессию, раздражение или даже безэмоциональность. Бывает, что некоторые люди используют других, чтобы вымещать эмоции, не интересуясь, готовы они к такому или нет, — говорит кандидат психологических наук. Эксперт продолжает, добавляя, что в таком случае следует установить границы — объяснить другому человеку, что в данный момент времени вы не готовы об этом говорить. Использовать для этого фразу: "Я тебе сочувствую, но не готов обсуждать эту тему".

3. Интерпретация

Какое главное правило общения с человеком, который делится переживаниями? Нужно найти первопричину его проблем и помочь от неё избавиться. Фото © Freepik

Часто люди неосознанно скрывают истинные причины своего поведения и реакций. Психоаналитики умеют находить первопричину. Они внимательно анализируют рассказ клиента, повторы и акценты в речи. Например, навязчивое повторение конкретной темы может говорить о том, что это очень его беспокоит. Хотя сам человек может не осознавать эту зацикленность.

— Этот навык можно развить и для повседневного общения. При общении с окружающими обращайте внимание на то, чем человек делится. Возможно, вы найдёте подтекст в рассказе — подсознательные мотивы, желания или страхи, укажете на возможную проблему и поможете с ней разобраться, — рассказывает Life.ru Екатерина Мордас, кандидат психологических наук, преподаватель Московского института психоанализа и автор курса "Психоанализ для жизни" на платформе "Академика".

4. Перенос

При работе психологи анализируют приобретённые клиентами в прошлом модели поведения, что позволяет лучше понять действия человека в текущее время. Его история жизни помогает понять, какие случаи или травмирующие события могли стать причиной проблем в настоящем. Например, отношения с матерью могут сильно повлиять на отношение человека к самому себе в будущем. Понимание переноса помогает психологу раскрыть скрытые мотивы поведения клиента.

В повседневном общении, обращая внимание на историю человека, свою или чужую, можно осознать связь между прошлым опытом и текущими проблемами. На основе этого получится найти новые решения, считает эксперт.

5. Контрперенос

Психологический приём контрпереноса позволяет точно выяснить, что чувствует человек. Нужно проанализировать свои эмоции, которые вы испытали рядом с ним. Скорее всего, он ощущает то же самое. Фото © Freepik

Контрперенос — это эмоциональная реакция на чувства клиента. В этой технике психолог, не теряя объективного восприятия клиента, анализирует собственные эмоции для того, чтобы лучше понять его проблему.

В повседневной жизни это работает следующим образом. Например, знакомый постоянно вам жалуется. Вы анализируете свои эмоции и понимаете, что чувствуете раздражение. Следовательно, ваш знакомый на самом деле тоже по какой-то причине чувствует раздражение, в котором нужно разобраться.

— Взаимодействие с окружающими требует понимания, а использование различных психологических техник помогает создать здоровые и эмоционально стабильные отношения, — заключила Мордас.