Психолог предупредила о риске ПТСР у свидетелей теракта в "Крокусе"

Она рассказала, что люди реагируют спокойнее на события, происходящие далеко от них, но не рядом. И хотя на жителях Москвы и области теракт в "Крокусе" отразится в первую очередь, на остальных россиян это тоже может повлиять, ведь они активно следили за новостями, в том числе в соцсетях. По словам специалиста, в такие моменты у людей возникают вопросы о собственной безопасности, что только повышает риск ПТСР даже у тех, кто никогда не становился жертвой террора.