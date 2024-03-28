Психолог предупредила о риске ПТСР у свидетелей теракта в "Крокусе"
Психолог Берёза: У свидетелей теракта в "Крокусе" может развиться ПТСР
После теракта в "Крокусе" может заметно увеличиться число людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), предупредила интернет-издание Regions клинический психолог Евгения Берёза. В частности, речь может идти о жителях Подмосковья.
Она пояснила, что отсроченное психологическое последствие травмирующей ситуации может проявляться не сразу, а длиться до полугода.
"Симптомы такого расстройства могут очень помешать обычной жизни. У человека будет постоянное ощущение страха, собственной беспомощности. На тяжёлом эмоциональном фоне могут возникать конфликты в семье и на работе, бессонница, ночные кошмары, которые воспроизводят травмирующую ситуацию", — пояснила Берёза.
Она рассказала, что люди реагируют спокойнее на события, происходящие далеко от них, но не рядом. И хотя на жителях Москвы и области теракт в "Крокусе" отразится в первую очередь, на остальных россиян это тоже может повлиять, ведь они активно следили за новостями, в том числе в соцсетях. По словам специалиста, в такие моменты у людей возникают вопросы о собственной безопасности, что только повышает риск ПТСР даже у тех, кто никогда не становился жертвой террора.
По словам Берёзы, людей пугает больше непредсказуемость жизни, чем даже риск повторения теракта, они всё чаще задумываются о смертности. Эксперт посоветовала журналистам снизить накал и поменьше описывать детали происходящих событий.
Теракт в красногорском "Крокусе" произошёл в пятницу, 22 марта, перед концертом группы "Пикник". Жертвами этой трагедии стали 143 человека. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их заключили под стражу. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников напавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.
Life.ru