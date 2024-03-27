Спасшая десятки человек в "Крокусе" школьница не чувствует себя героиней
Мать 16-летнего гардеробщика-героя Саши, который спас десятки человек во время теракта в "Крокусе", отметила, что сын догадался сказать людям, прятавшимся в одном из пустых гардеробов, что выбежать из здания можно через служебный выход — там безопасно. Женщина отметила, что подросток продемонстрировал настоящее мужество. Она добавила, что всего там работало около 100 человек, большинству из которых — 15–17 лет и все они — большие молодцы.
Мать 16-летнего гардеробщика-героя Саши, который спас десятки человек во время теракта в "Крокусе", отметила, что все работавшие в здании подростки — большие молодцы, а школьница Виктория призналась, что не чувствует себя героиней. Видео © SHOT
"Там порядка 40 человек работали в гардеробе, остальные вообще по залу, кто-то возле эскалатора. Там, конечно, был молодой человек 35 лет, который всё-таки погиб из их группы. Мы вот только вчера узнали", — приводит слова женщины SHOT.
Сами подростки не считают себя героями. Так, школьница Виктория полагает, что на её месте любой человек поступил бы так же и спас зрителей, которые пришли на концерт.
"Не считаю это героическим поступком, скорее всего, так поступил бы каждый", — отметила девушка.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске перед концертом группы "Пикник" и открыла стрельбу по посетителям. Затем боевики подожгли здание и скрылись. Задержать их удалось в Брянской области. Известно, что террористы направлялись к границе с Украиной. В результате трагедии погибло 140 человек, 360 пострадали. 24 марта все четверо нападавших были взяты под стражу. Кроме того, силовики задержали сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды. В Госдуме наградили несовершеннолетних сотрудников центра, содействовавших эвакуации после теракта. Гардеробщики получили от Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства благодарности для их семей и ноутбуки.