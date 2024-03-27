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27 марта, 08:30

Гардеробные номерки появились на мемориале у "Крокус сити холла"

У "Крокус сити холла" появились номерки от гардероба тех, кто был там 22 марта

Стихийный мемориал у "Крокус сити холла". Обложка © Life.ru

Стихийный мемориал у "Крокус сити холла". Обложка © Life.ru

На мемориале у "Крокус сити холла" в Красногорске появились номерки от гардероба людей, которые были там в день теракта 22 марта. Метки с надписями Crocus City Hall и "Крокус Экспо" лежат среди лампадок и цветов.

Как пишет РИА "Новости", также неизвестный посетитель места трагедии оставил там билет на концерт японских барабанщиков Kodo. Они должны были выступить в "Крокусе" 26 марта.

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Напомним, теракт в "Крокус сити холле" произошёл вечером 22 марта. Четверо вооружённых боевиков ворвались в здание, где ожидался концерт группы "Пикник", и открыли огонь, после чего устроили поджог. Нападавших задержали на территории Брянской области, они намеревались пересечь российско-украинскую границу. По последним данным, на счету нападавших — 139 жизней и 360 пострадавших. Уже 24 марта террористов заключили под стражу. В деле есть и другие фигуранты. Так, на следующий день суд отправил в СИЗО троих соучастников нападавших, а 26 марта — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю боевиков.

Матвей Константинов
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