Гардеробные номерки появились на мемориале у "Крокус сити холла"
У "Крокус сити холла" появились номерки от гардероба тех, кто был там 22 марта
Стихийный мемориал у "Крокус сити холла". Обложка © Life.ru
На мемориале у "Крокус сити холла" в Красногорске появились номерки от гардероба людей, которые были там в день теракта 22 марта. Метки с надписями Crocus City Hall и "Крокус Экспо" лежат среди лампадок и цветов.
Как пишет РИА "Новости", также неизвестный посетитель места трагедии оставил там билет на концерт японских барабанщиков Kodo. Они должны были выступить в "Крокусе" 26 марта.
Напомним, теракт в "Крокус сити холле" произошёл вечером 22 марта. Четверо вооружённых боевиков ворвались в здание, где ожидался концерт группы "Пикник", и открыли огонь, после чего устроили поджог. Нападавших задержали на территории Брянской области, они намеревались пересечь российско-украинскую границу. По последним данным, на счету нападавших — 139 жизней и 360 пострадавших. Уже 24 марта террористов заключили под стражу. В деле есть и другие фигуранты. Так, на следующий день суд отправил в СИЗО троих соучастников нападавших, а 26 марта — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю боевиков.