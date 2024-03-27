Захарова объяснила, почему реакция Запада на теракт в "Крокусе" "мутировала"
Захарова: Запад поменял реакцию на теракт в "Крокусе", чтобы не быть за бортом
Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Западные политики и дипломаты поняли, что "останутся за бортом", если не изменят отношение к теракту в "Крокус сити холле". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Поэтому с ними "произошла мутация", и западные дипломаты стали приходить в российские посольства и МИД, чтобы оставить запись в книге соболезнований.
"Та мутация, которая происходила с западниками под влиянием мирового большинства, дорогого стоит. В течение двух дней они поменяли свои заявления. Они не снимали предыдущих, они просто сделали нормальные заявления. Они стали приходить в наши посольства, оставлять записи в книгах соболезнований", — сказала дипломат в беседе с радио Sputnik.
По её словам, западные политики поняли, что останутся окончательно за бортом, если не изменят своего отношения к этой чудовищной трагедии.
Напомним, страшный теракт в "Крокус сити холле" произошёл вечером 22 марта. Четверо вооружённых террористов ворвались в зал, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. По последним данным, трагедия унесла жизни 139 человек. Четверых боевиков задержали в Брянской области, они намеревались перейти российско-украинскую границу. По данным ФСБ, теракт готовили радикалы-исламисты при содействии Украины, а в Незалежной их собирались встретить как героев.