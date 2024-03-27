Захарова объяснила, почему реакция Запада на теракт в "Крокусе" "мутировала"

Западные политики и дипломаты поняли, что "останутся за бортом", если не изменят отношение к теракту в "Крокус сити холле". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Поэтому с ними "произошла мутация", и западные дипломаты стали приходить в российские посольства и МИД, чтобы оставить запись в книге соболезнований.

"Та мутация, которая происходила с западниками под влиянием мирового большинства, дорогого стоит. В течение двух дней они поменяли свои заявления. Они не снимали предыдущих, они просто сделали нормальные заявления. Они стали приходить в наши посольства, оставлять записи в книгах соболезнований", — сказала дипломат в беседе с радио Sputnik.