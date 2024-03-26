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26 марта, 10:28
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ИГИЛ* или Украина? Патрушев ответил на вопрос Life.ru, кто стоит за терактом в "Крокусе"

Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в "Крокусе"

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ответил на вопрос Life.ru, кто стоит за терактом в "Крокусе".

"ИГИЛ* или Украина?" — спросил корреспондент Life.ru.

"Конечно, Украина", ответил Патрушев.

Патрушев ответил на вопрос Life.ru, кто стоит за терактом в "Крокусе". Видео © Life.ru

"Уже не раз убивали": Полковник ФСБ призвал не вестись на жалкий вид террористов из "Крокуса"
"Уже не раз убивали": Полковник ФСБ призвал не вестись на жалкий вид террористов из "Крокуса"

Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыла огонь. После этого боевики подожгли здание. Жертвами страшного теракта стали 139 человек. Четырёх террористов задержали на пути к украинской границе. Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил, что зверскую расправу в Подмосковье учинили радикальные исламисты, однако заказчиком бойни может быть Украина, так как произошедшее вписывается в картину прошлых преступлений Киева. Сейчас четверо террористов уже в СИЗО.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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