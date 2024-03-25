Путин: Теракт в "Крокусе" совершили радикальные исламисты, но нам нужен заказчик
Россия осведомлена, что чудовищный теракт в "Крокус сити холле" был совершён руками радикальных исламистов. Но гораздо более важно установить заказчика кровавой бойни, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с силовым блоком по ситуации вокруг трагедии в Подмосковье.
"США пытаются убедить, что киевского следа якобы нет, что теракт совершило ИГИЛ*. Мы знаем, чьими руками было совершено злодеяние — нас интересует, кто заказчик!" — произнёс глава государства.
Политик назвал трагедию акцией устрашения. Она может быть выгодна лишь тем, кто воюет с Россией руками неонацистского режима, предположил Путин. Президент акцентировал внимание на том, что злодеяние совершено в Рамадан. Спецслужбам предстоит установить, как радикалы, позиционирующие себя в качестве правоверных мусульман, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для исповедующих ислам месяц.
"Несмотря на нашу всеобщую скорбь, сострадание, желание покарать всех виновников, расследование должно проводиться профессионально, объективно и без всякой политической ангажированности", — подытожил политик.
Западные государства продолжают продвигать нарратив о причастности ИГИЛ* к трагедии в "Крокус сити холле". В пользу такой версии уже высказались Соединённые Штаты, Франция, Еврокомиссия и НАТО. Однако МИД России не считает это утверждение верным, так как связывает попытку бегства боевиков на Украину с виной Киева в произошедшем.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.