Россия осведомлена, что чудовищный теракт в "Крокус сити холле" был совершён руками радикальных исламистов. Но гораздо более важно установить заказчика кровавой бойни, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с силовым блоком по ситуации вокруг трагедии в Подмосковье.

"США пытаются убедить, что киевского следа якобы нет, что теракт совершило ИГИЛ*. Мы знаем, чьими руками было совершено злодеяние — нас интересует, кто заказчик!" — произнёс глава государства.

Политик назвал трагедию акцией устрашения. Она может быть выгодна лишь тем, кто воюет с Россией руками неонацистского режима, предположил Путин. Президент акцентировал внимание на том, что злодеяние совершено в Рамадан. Спецслужбам предстоит установить, как радикалы, позиционирующие себя в качестве правоверных мусульман, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для исповедующих ислам месяц.

"Несмотря на нашу всеобщую скорбь, сострадание, желание покарать всех виновников, расследование должно проводиться профессионально, объективно и без всякой политической ангажированности", — подытожил политик.