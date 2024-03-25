Не ИГИЛ и не Украина: В Турции раскрыли, кто на самом деле стоит за трагедией в "Крокусе"
Глава турецкой партии Vatan Перинчек: К теракту в "Крокусе" причастен Байден
Соединённые Штаты и лично глава Белого дома Джозеф Байден имеют прямое отношение к чудовищному теракту в подмосковном "Крокус сити холле". О причастности Вашингтона к произошедшему заявил лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
По словам парламентария, Запад неспроста инициировал активные поиски заказчика кровавой бойни, обвинив в произошедшем ИГИЛ*. Тем самым Вашингтон попросту хочет запудрить всем мозги и отвести от себя подозрения, считает глава политсилы.
"Это, несомненно, "миссия по безопасности". Безопасности ногтей и клыков глубинного государства США, конечно же! Болтовня о личности террористической организации на самом деле прикрывает террористический аппарат Байдена", — поделился Перинчек с РИА "Новости".
Напомним, что после теракта западные политики почти синхронно подняли настоящий вой вокруг ИГИЛ*. Так, в США боевиков группировки назвали общим врагом, а в Германии заявили, якобы члены исламистского движения угрожают и немцам. Между тем ФСБ РФ получило другую информацию, согласно которой стрелки собирались бежать на Украину, где их поджидали кураторы.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
Flickr / The White House