Соединённые Штаты и лично глава Белого дома Джозеф Байден имеют прямое отношение к чудовищному теракту в подмосковном "Крокус сити холле". О причастности Вашингтона к произошедшему заявил лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.

По словам парламентария, Запад неспроста инициировал активные поиски заказчика кровавой бойни, обвинив в произошедшем ИГИЛ*. Тем самым Вашингтон попросту хочет запудрить всем мозги и отвести от себя подозрения, считает глава политсилы.

"Это, несомненно, "миссия по безопасности". Безопасности ногтей и клыков глубинного государства США, конечно же! Болтовня о личности террористической организации на самом деле прикрывает террористический аппарат Байдена", — поделился Перинчек с РИА "Новости".