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23 марта, 12:05

Фон дер Ляйен синхронно с НАТО осудила теракт в "Крокусе" словами об ИГИЛ*

Еврокомиссия и НАТО одновременно осудили теракт в "Крокусе"

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла одновременно опубликовали слова осуждения из-за теракта в Crocus City Hall в Московской области. Соответствующие посты размещены на их личных страницах в социальной сети X.

"Мы безоговорочно осуждаем нападения на посетителей концерта в Москве. Ничто не может оправдать эти гнусные преступления. Наши глубокие соболезнования жертвам и их семьям", говорится в публикации представителя Североатлантического альянса.

Фон дер Ляйен также заявила о строгом осуждении террористической атаки на "Крокус сити холл". Она упомянула, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация ИГИЛ*, опустив тот факт, что появившийся в Сети документ оказался фейком.

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Напомним, 22 марта группа из нескольких вооружённых террористов ворвалась в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), прошла в зрительный зал, стреляя во всех на своём пути, открыла огонь по сидевшим внутри зрителям, а после этого злоумышленники подожгли помещение изнутри с помощью бензина. Глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди которых были четверо террористов, причастных к нападению. Сейчас сотрудники СК проводят допрос подозреваемых. Число погибших в результате теракта уже достигло 143, ещё свыше 120 пострадало.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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