Фон дер Ляйен синхронно с НАТО осудила теракт в "Крокусе" словами об ИГИЛ*

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла одновременно опубликовали слова осуждения из-за теракта в Crocus City Hall в Московской области. Соответствующие посты размещены на их личных страницах в социальной сети X.

"Мы безоговорочно осуждаем нападения на посетителей концерта в Москве. Ничто не может оправдать эти гнусные преступления. Наши глубокие соболезнования жертвам и их семьям", — говорится в публикации представителя Североатлантического альянса.

Фон дер Ляйен также заявила о строгом осуждении террористической атаки на "Крокус сити холл". Она упомянула, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация ИГИЛ*, опустив тот факт, что появившийся в Сети документ оказался фейком.